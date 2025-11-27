jueves 27 de noviembre de 2025
    • San Pedro: la Provincia confirma la obra de la nueva subestación de 132 kV en el Presupuesto 2026

    La subestación de San Pedro de 132 kV y 60 MVA quedó incluida en el Presupuesto 2026, con una inversión inicial de $15 mil millones.

    27 de noviembre de 2025 - 11:19
    La Provincia de Buenos Aires dio un paso fundamental para el futuro energético del partido de San Pedro al confirmar la inclusión de la obra de la nueva Subestación Transformadora de 132 kV y 60 MVA dentro del Presupuesto Provincial 2026.

    notisanpedro.info

    Reunión en La Plata y detalles de la confirmación oficial

    La aprobación del proyecto se conoció tras un encuentro realizado en la Subsecretaría de Energía en La Plata, del que participaron el subsecretario Gastón Ghione, el titular de la Dirección Provincial de Energía, Marcelo Garrido, el intendente Cecilio Salazar y representantes de COOPSER. Allí se informó que los pliegos ya fueron enviados al área de Obras Públicas para avanzar con los pasos administrativos.

    Cronograma: licitación en 2026 y obras hacia fines de año

    Según el plan oficial, el llamado a licitación está previsto para el primer trimestre de 2026 y la adjudicación se realizaría a mediados del mismo año. El inicio de los trabajos está proyectado para el último trimestre de 2026 y el plazo total de ejecución será de 540 días, lo que llevaría la finalización de la obra al tercer trimestre de 2028.

    Inversión estratégica y proyección energética para San Pedro

    El proyecto contempla la construcción de una subestación de 132 kV y 60 MVA, junto con una línea de vinculación de doble terna hacia el tendido San Pedro–Punta Prensa, con una extensión de 4,3 kilómetros. El Presupuesto Provincial 2026 destina una partida inicial de $15.000 millones, con un monto similar proyectado para 2027. Desde COOPSER destacaron que se trata de una obra fundamental para acompañar el crecimiento presente y futuro del distrito y pidieron sostener todas las gestiones para garantizar su concreción.

