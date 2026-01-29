San Pedro: Kicillof alerta que la caída del consumo afecta al turismo y reclama políticas de impulso local

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este miércoles en San Pedro que la caída del consumo y de la actividad turística es consecuencia directa de políticas nacionales que favorecen a pocos sectores. Durante la segunda Conferencia de Verano 2026, destacó la necesidad de impulsar el trabajo y fortalecer la economía local.
Impacto de la crisis en la temporada turística bonaerense
Según datos oficiales, desde el 1° de diciembre ingresaron 5,2 millones de turistas a la provincia, un 3,1% menos que el año pasado. En enero, la baja se profundizó con un descenso del 5,2%. Kicillof remarcó que esta caída refleja decisiones que afectan al turismo y benefician a sectores minoritarios.
Medidas provinciales para sostener la actividad y el empleo
El gobernador aseguró que la Provincia continuará implementando herramientas para atravesar este momento crítico y lograr la mejor temporada posible. Anunció inversiones superiores a 28.000 millones de pesos en infraestructura energética y destacó la colaboración entre Estado y sector privado para sostener hoteles, comercios y empleo.
Declaraciones de Costa y Salazar sobre la situación económica
El ministro de Producción, Augusto Costa, alertó sobre la caída del consumo, la retracción de operaciones con Cuenta DNI y cierres de comercios. Por su parte, el intendente Cecilio Salazar destacó el acompañamiento provincial frente al abandono del Gobierno nacional, que afecta a millones de bonaerenses, y resaltó la importancia de políticas locales activas.
