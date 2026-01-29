San Pedro: Kicillof alerta que la caída del consumo afecta al turismo y reclama políticas de impulso local

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que la caída del consumo y de la actividad turística es consecuencia directa de las políticas económicas del Gobierno nacional, al encabezar la segunda Conferencia de Verano 2026. El encuentro contó con la participación del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y del intendente Cecilio Salazar. eldiariodesanpedro

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este miércoles en San Pedro que la caída del consumo y de la actividad turística es consecuencia directa de políticas nacionales que favorecen a pocos sectores. Durante la segunda Conferencia de Verano 2026, destacó la necesidad de impulsar el trabajo y fortalecer la economía local.

Impacto de la crisis en la temporada turística bonaerense Según datos oficiales, desde el 1° de diciembre ingresaron 5,2 millones de turistas a la provincia, un 3,1% menos que el año pasado. En enero, la baja se profundizó con un descenso del 5,2%. Kicillof remarcó que esta caída refleja decisiones que afectan al turismo y benefician a sectores minoritarios.

Medidas provinciales para sostener la actividad y el empleo El gobernador aseguró que la Provincia continuará implementando herramientas para atravesar este momento crítico y lograr la mejor temporada posible. Anunció inversiones superiores a 28.000 millones de pesos en infraestructura energética y destacó la colaboración entre Estado y sector privado para sostener hoteles, comercios y empleo.

Declaraciones de Costa y Salazar sobre la situación económica El ministro de Producción, Augusto Costa, alertó sobre la caída del consumo, la retracción de operaciones con Cuenta DNI y cierres de comercios. Por su parte, el intendente Cecilio Salazar destacó el acompañamiento provincial frente al abandono del Gobierno nacional, que afecta a millones de bonaerenses, y resaltó la importancia de políticas locales activas.

Embed - EN VIVO | Conferencia de Verano

