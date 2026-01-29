jueves 29 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Kicillof alerta que la caída del consumo afecta al turismo y reclama políticas de impulso local

    En San Pedro Axel Kicillof advirtió sobre la crisis económica que impacta en el turismo y pidió medidas para reactivar el consumo y el trabajo regional.

    29 de enero de 2026 - 09:46
    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que la caída del consumo y de la actividad turística es consecuencia directa de las políticas económicas del Gobierno nacional, al encabezar la segunda Conferencia de Verano 2026. El encuentro contó con la participación del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y del intendente Cecilio Salazar.

    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que la caída del consumo y de la actividad turística es consecuencia directa de las políticas económicas del Gobierno nacional, al encabezar la segunda Conferencia de Verano 2026. El encuentro contó con la participación del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y del intendente Cecilio Salazar.

    eldiariodesanpedro

    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este miércoles en San Pedro que la caída del consumo y de la actividad turística es consecuencia directa de políticas nacionales que favorecen a pocos sectores. Durante la segunda Conferencia de Verano 2026, destacó la necesidad de impulsar el trabajo y fortalecer la economía local.

    Lee además
    La iniciativa, que alcanzó a niños, niñas y adolescentes de todo el distrito durante el mes de enero, fue impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y el derecho a la recreación en el período estival.

    San Pedro celebra el cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026
    Ingresó al Honorable Concejo Deliberante de San Pedro un proyecto de ordenanza que propone imponer el nombre del Oficial Nelson Lillo a la Central de Operaciones Local de la Secretaría de Seguridad del Municipio, ubicada en calle Bartolomé Mitre 1925.

    El Concejo Deliberante de San Pedro debatirá renombrar el Centro de Monitoreo en honor a Nelson Lillo

    Impacto de la crisis en la temporada turística bonaerense

    Según datos oficiales, desde el 1° de diciembre ingresaron 5,2 millones de turistas a la provincia, un 3,1% menos que el año pasado. En enero, la baja se profundizó con un descenso del 5,2%. Kicillof remarcó que esta caída refleja decisiones que afectan al turismo y benefician a sectores minoritarios.

    Medidas provinciales para sostener la actividad y el empleo

    El gobernador aseguró que la Provincia continuará implementando herramientas para atravesar este momento crítico y lograr la mejor temporada posible. Anunció inversiones superiores a 28.000 millones de pesos en infraestructura energética y destacó la colaboración entre Estado y sector privado para sostener hoteles, comercios y empleo.

    Declaraciones de Costa y Salazar sobre la situación económica

    El ministro de Producción, Augusto Costa, alertó sobre la caída del consumo, la retracción de operaciones con Cuenta DNI y cierres de comercios. Por su parte, el intendente Cecilio Salazar destacó el acompañamiento provincial frente al abandono del Gobierno nacional, que afecta a millones de bonaerenses, y resaltó la importancia de políticas locales activas.

    Embed - EN VIVO | Conferencia de Verano

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro celebra el cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026

    El Concejo Deliberante de San Pedro debatirá renombrar el Centro de Monitoreo en honor a Nelson Lillo

    Sociedad Rural de San Pedro rechaza encuentro con Kicillof por falta de garantías de gestión

    San Pedro se prepara para el VI Rally Federal: la ciudad se convierte en epicentro del automovilismo

    Se viene la 9ª edición del San Pedro Canta 2026 con folklore y danza en el Paseo Público de la ciudad

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    Museo Paleontológico de San Pedro recibe tres antiguas boleadoras de gran valor arqueológico

    Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

    Corvino cuestionó la visita de Axel Kicillof a San Pedro y puso en duda la promoción turística

    Club Náutico San Pedro ajusta su juego con una gira exigente rumbo a la Liga Federal de Vóley 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Hospital José María Gomendio de Ramallo mantiene activa la alerta sanitaria ante el aumento de casos de hantavirus en la región y advierte a la población sobre la importancia de extremar los cuidados y consultar de manera inmediata ante fiebre sin causa aparente.

    Alerta sanitaria en Ramallo por hantavirus: el Hospital Gomendio refuerza la prevención

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Secretario de Lima mantuvo un encuentro con los veteranos de guerra de la ciudad para planificar diversas tareas de embellecimiento en el monumento local.

    Zárate: La Secretaría de Lima se reunió con veteranos de Malvinas para poner en valor el monumento local
    El Hospital José María Gomendio de Ramallo mantiene activa la alerta sanitaria ante el aumento de casos de hantavirus en la región y advierte a la población sobre la importancia de extremar los cuidados y consultar de manera inmediata ante fiebre sin causa aparente.

    Alerta sanitaria en Ramallo por hantavirus: el Hospital Gomendio refuerza la prevención

    INTA Jesús María advirtió sobre la detección de chicharrita del maíz en la región

    ¿Tiempo de chicharritas en maíz? el monitoreo temprano define su manejo

    Esta vez, la luz no apunta a lo externo sino a algo más íntimo: nuestra forma de expresarnos, de ocupar espacio y de vincularnos con el reconocimiento.

    Llega la Luna llena en Leo: ¿cuáles son los 4 signos más afectados?

    La empanada tucumana fue considerada la mejor del mundo.

    Un ranking internacional consagró a la empanada tucumana como la mejor del mundo