Tras el rechazo a su reincorporación, Santiago Passaglia apuntó contra Kicillof y denunció un "escándalo"

Horas después de que la Cámara de Diputados bonaerense le impidiera reasumir su banca en plena sesión por la Ley de Financiamiento, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia , volvió a la carga con duras críticas contra el gobernador Axel Kicillof . Calificó como “un escándalo sin precedentes” la negociación que derivó en la ampliación del directorio del Banco Provincia , uno de los puntos clave que permitió destrabar la aprobación del endeudamiento.

Según Passaglia, el acuerdo legislativo —que elevó de 8 a 14 los cargos políticos vinculados a la conducción del BAPRO entre directores, vocales y síndicos— implicará un costo anual cercano a los $12.000 millones para la Provincia. El intendente sostuvo que cada director representa un gasto mensual de $40 millones , más entre cuatro y cinco asesores con remuneraciones promedio de $2 millones , además de oficinas y estructura administrativa.

“El Banco Provincia está quebrado, no entrega créditos a las pymes y no brinda apoyo financiero. En una provincia también quebrada, el Gobernador negoció ampliar la planta política de directores en un 75%”.

El jefe comunal de San Nicolás aseguró que la madrugada legislativa —la sesión se extendió entre las 00 y las 4— se desarrolló “de espaldas a la gente y en contra de la voluntad popular”. Agregó que los nuevos directores son “ñoquis con OSDE” fruto de la “complicidad del kirchnerismo y sectores de la oposición”.

$12.000.000.000 ANUALES EN MÁS CARGOS POLÍTICOS

El Banco Provincia está quebrado, no entrega créditos a las pymes y no brinda apoyo financiero a los bonaerenses. En una provincia también quebrada el Gobernador @kicillofok negoció en la Legislatura con la oposición ampliar la…

El trasfondo: una negociación que destrabó la Ley de Financiamiento

La ampliación del directorio del Banco Provincia fue uno de los elementos que permitió al oficialismo juntar los votos necesarios para aprobar la Ley de Financiamiento, que autoriza a la Provincia a tomar deuda por más de USD 3.000 millones y garantiza el pago de aguinaldos en diciembre.

El acuerdo incluyó, además, el compromiso de la creación del Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. Para Passaglia, sin embargo, la negociación representan un “costo político y económico inaceptable”.

“No se van a animar a explicarle a los bonaerenses lo que hicieron”

El intendente cerró su mensaje con una crítica directa a quienes votaron a favor del paquete legislativo:

“¿Alguno de los beneficiados va a salir a explicarle a los bonaerenses lo que hicieron? Les adelanto la respuesta: no. No les da la cara”.

Las declaraciones de Passaglia se producen al día siguiente de su fallido intento de recuperar su banca. El episodio tensó aún más los cruces políticos que rodearon la votación del endeudamiento.