jueves 04 de diciembre de 2025
    • Tras el rechazo a su reincorporación, Santiago Passaglia apuntó contra Kicillof y denunció un "escándalo"

    Santiago Passaglia acusó a Kicillof de negociar más cargos en el Banco Provincia y sostuvo que el nuevo esquema costará $12.000 millones anuales.

    4 de diciembre de 2025 - 11:40
    Fachada del Banco Provincia de Buenos Aires

    Horas después de que la Cámara de Diputados bonaerense le impidiera reasumir su banca en plena sesión por la Ley de Financiamiento, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, volvió a la carga con duras críticas contra el gobernador Axel Kicillof. Calificó como “un escándalo sin precedentes” la negociación que derivó en la ampliación del directorio del Banco Provincia, uno de los puntos clave que permitió destrabar la aprobación del endeudamiento.

    El cruce entre Santiago Passaglia y Alexis Guerrera

    Rechazaron la reincorporación de Santiago Passaglia a la Legislatura bonaerense. Tenso cruce con Dichiara
    Balance: Los dirigentes de HECHOS se reunieron en la ciudad de Pergamino. 

    HECHOS reunió a dirigentes en Pergamino y trazó su balance político: expansión provincial y agenda 2026

    Según Passaglia, el acuerdo legislativo —que elevó de 8 a 14 los cargos políticos vinculados a la conducción del BAPRO entre directores, vocales y síndicos— implicará un costo anual cercano a los $12.000 millones para la Provincia. El intendente sostuvo que cada director representa un gasto mensual de $40 millones, más entre cuatro y cinco asesores con remuneraciones promedio de $2 millones, además de oficinas y estructura administrativa.

    “En una provincia quebrada, amplían la planta política del Banco en un 75%”

    En una publicación en redes sociales, Passaglia escribió:

    “El Banco Provincia está quebrado, no entrega créditos a las pymes y no brinda apoyo financiero. En una provincia también quebrada, el Gobernador negoció ampliar la planta política de directores en un 75%”.

    El jefe comunal de San Nicolás aseguró que la madrugada legislativa —la sesión se extendió entre las 00 y las 4— se desarrolló “de espaldas a la gente y en contra de la voluntad popular”. Agregó que los nuevos directores son “ñoquis con OSDE” fruto de la “complicidad del kirchnerismo y sectores de la oposición”.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/passaglia_santi/status/1996583126991081647?s=20&partner=&hide_thread=false

    El trasfondo: una negociación que destrabó la Ley de Financiamiento

    La ampliación del directorio del Banco Provincia fue uno de los elementos que permitió al oficialismo juntar los votos necesarios para aprobar la Ley de Financiamiento, que autoriza a la Provincia a tomar deuda por más de USD 3.000 millones y garantiza el pago de aguinaldos en diciembre.

    El acuerdo incluyó, además, el compromiso de la creación del Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. Para Passaglia, sin embargo, la negociación representan un “costo político y económico inaceptable”.

    “No se van a animar a explicarle a los bonaerenses lo que hicieron”

    El intendente cerró su mensaje con una crítica directa a quienes votaron a favor del paquete legislativo:

    “¿Alguno de los beneficiados va a salir a explicarle a los bonaerenses lo que hicieron? Les adelanto la respuesta: no. No les da la cara”.

    Las declaraciones de Passaglia se producen al día siguiente de su fallido intento de recuperar su banca. El episodio tensó aún más los cruces políticos que rodearon la votación del endeudamiento.

    Rechazaron la reincorporación de Santiago Passaglia a la Legislatura bonaerense. Tenso cruce con Dichiara

    HECHOS reunió a dirigentes en Pergamino y trazó su balance político: expansión provincial y agenda 2026

