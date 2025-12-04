Sorteo del Mundial 2026: qué rivales le pueden tocar a la Argentina y cómo se define el grupo de la campeona del mundo

Con el sorteo del Mundial 2026 a horas de realizarse, la Argentina llega como cabeza de serie y con un abanico de 741 combinaciones posibles para su grupo. Aunque se trata de un sorteo, no todo depende del azar: la FIFA impone reglas, restricciones geográficas y criterios deportivos que ordenan —y limitan— las chances de cada cruce.

La selección dirigida por Lionel Scaloni integra el Bombo 1, detrás de España en el ranking FIFA, y junto a Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos ocupan automáticamente los grupos A, B y D.

El nuevo formato incluye 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro . Clasifican los primeros, los segundos y los ocho mejores terceros , lo que agrega una instancia previa a los tradicionales octavos: los 16avos de final .

En los grupos E, G, I, K o L , enfrentará a un tercero .

En los grupos C, F, H o J, chocará con un segundo.

Qué rivales puede —y no puede— tener Argentina en fase de grupos

La regla de oro: no se repiten confederaciones.

Solo Europa puede tener dos equipos por grupo.

Esto implica que:

Argentina no enfrentará a ningún sudamericano en la fase de grupos.

Tendrá al menos un europeo, y en algunos casos pueden ser dos.

Ese detalle cambia radicalmente la dificultad de los escenarios posibles.

La gran incógnita del sorteo

El bombo 4 todavía tiene casilleros vacíos, que se completarán con los repechajes de marzo. Allí emerge una de las variables más explosivas: Italia, que por ranking debería estar más arriba, ingresaría automáticamente en el bombo 4 si clasifica. Su presencia podría convertir un grupo accesible en uno extremadamente complejo.

El mejor y el peor grupo posible

Un modelo estadístico desarrollado por LA NACION, que combina ranking FIFA y proyección de rendimiento, asignó un índice de dificultad a cada uno de los grupos posibles. El resultado permite identificar escenarios:

El grupo más difícil

Se da cuando hay dos europeos, uno de ellos proveniente del repechaje, sumado a una potencia africana o asiática.

La simulación más adversa combina:

Noruega ,

Italia (si avanza por repechaje),

Marruecos, rival consolidado y de alto ranking.

El grupo más accesible

El mejor escenario reúne selecciones de menor peso competitivo:

Australia ,

Sudáfrica ,

Haití (que volvería al Mundial después de 52 años).

Un sorteo más parejo que el de Qatar

A diferencia del Mundial 2022, en el que abundaban grupos de alta dificultad, el 2026 tiene una distribución mucho más equilibrada. La mayoría de los 741 posibles grupos se ubican en una franja de dificultad media, lo que sugiere que Argentina tiene buenas chances de un debut amable.

Además, las cuatro mejores selecciones del ranking fueron separadas en dos caminos distintos:

Argentina y España no pueden quedar del mismo lado si ambas ganan sus grupos.

Lo mismo sucede con Francia e Inglaterra.

Esto significa que la selección, si avanza como líder, no enfrentará a los gigantes antes de semifinales.

El sorteo definirá si la campeona del mundo inicia su camino con un grupo accesible, uno exigente o un punto intermedio dentro de este tablero global que, aunque parece azaroso, está lleno de geometrías invisibles.