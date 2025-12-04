Cosecha récord, reclamos de siempre: La Rural insiste con retenciones cero y obras que no llegan

La Sociedad Rural Argentina ( SRA ) volvió a poner sobre la mesa este miércoles los temas que, más allá de los buenos rindes, siguen condicionando al campo argentino: retenciones , infraestructura y competitividad.

Lo hizo en el marco de pronósticos que anticipan una cosecha de trigo histórica, como una advertencia para que el récord de producción no termine “tapando el bosque” de dificultades estructurales.

En un comunicado titulado “Recomendaciones de la SRA frente al avance de la cosecha de trigo”, la entidad que preside Nicolás Pino repasó que tanto estimaciones privadas como oficiales proyectan más de 24 millones de toneladas, con rindes muy por encima de las expectativas iniciales.

Por otra parte, la SRA reconoció el esquema de reducción dispuesto desde el 27 de enero, pero insistió en que el verdadero horizonte debe ser la eliminación total de los derechos de exportación.

“Se trata de un impuesto distorsivo, que desalienta la inversión, reduce la competitividad y frena el crecimiento productivo”, reiteró la entidad, en línea con uno de los reclamos históricos del sector agropecuario. “Se trata de un impuesto distorsivo, que desalienta la inversión, reduce la competitividad y frena el crecimiento productivo”, reiteró la entidad, en línea con uno de los reclamos históricos del sector agropecuario.

Infraestructura: embotellamientos que anticipan cuellos de botella

Con el avance de la trilla, que ya terminó en el norte y se enfoca en el centro agrícola, la Rural volvió a marcar un punto sensible: la falta de infraestructura para mover granos en volumen, rápido y a costos razonables.

“Caminos rurales en condiciones, rutas nacionales y provinciales, y acceso a los puertos”, enumeró.

No se trata de un reclamo abstracto: “En los últimos días se han observado embotellamientos de camiones en los puertos de Rosario que generan preocupación”.

La entidad apuntó que los productores enfrentan “problemas estructurales” que requieren soluciones urgentes: infraestructura insuficiente, logística cara, excesiva carga fiscal y trámites que atrasan inversiones.

Calidad: descuentos y alerta comercial

El comunicado también puso el foco en un tema que suele quedar relegado a los técnicos pero impacta en el bolsillo: la calidad del grano.

En un mercado liberalizado, la SRA recordó que los productores deberán realizar análisis para definir el momento de la venta.

Pero advirtió que “en las últimas semanas hemos recibido inquietudes de productores que, al momento de comercializar, recibieron descuentos por mala calidad”.

Recomendaciones de la SRA frente al avance de la cosecha de trigo

Argentina se encamina a una producción de trigo récord en la presente campaña agrícola. Según las estimaciones privadas la cosecha total superaría los 24 millones de toneladas y con…



Argentina se encamina a una producción de trigo récord en la presente campaña agrícola. Según las estimaciones privadas la cosecha total superaría los 24 millones de toneladas y con… pic.twitter.com/LJjYcXxl5D — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) December 3, 2025

El problema se agrava con un precio internacional en baja: la entidad alentó a planificar estrategias comerciales para “obtener el mayor rédito posible”.

Competitividad: agenda abierta y postergada

La Rural cerró su documento reafirmando su objetivo de construir una agenda que “devuelva competitividad al campo argentino”.

Y dejó un mensaje político: “Queremos un país donde producir sea posible, donde las reglas no cambien cada año y donde todos podamos desplegar nuestro potencial”.

Si el récord de trigo abre la puerta a un alivio coyuntural, la entidad recuerda que el desafío real sigue siendo estructural: ordenar la macroeconomía, mejorar la infraestructura y reducir costos para que la producción no sea solo abundante, sino rentable.