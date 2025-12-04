jueves 04 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Cosecha récord, reclamos de siempre: La Rural insiste con retenciones cero y obras que no llegan

    Mientras el trigo promete números históricos, la Sociedad Rural Argentina advierte que la bonanza no alcanza para disimular problemas estructurales que se acumulan hace años: presión fiscal, caminos colapsados y una logística que amenaza la competitividad, poniendo el foco en las retenciones.

    4 de diciembre de 2025 - 09:34
    IMG_4718

    La Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a poner sobre la mesa este miércoles los temas que, más allá de los buenos rindes, siguen condicionando al campo argentino: retenciones, infraestructura y competitividad.

    Lee además
    Los acopiadores brindaron con reclamos.

    "Productividad, reglas claras y fin de las retenciones", el pedido de los acopiadores
    Estudio del INTA Pergamino detectó casos iniciales en lotes del norte de la provincia

    Con foco en raigrás resistente, el INTA Pergamino organizó una Jornada de malezas

    Lo hizo en el marco de pronósticos que anticipan una cosecha de trigo histórica, como una advertencia para que el récord de producción no termine “tapando el bosque” de dificultades estructurales.

    En un comunicado titulado “Recomendaciones de la SRA frente al avance de la cosecha de trigo”, la entidad que preside Nicolás Pino repasó que tanto estimaciones privadas como oficiales proyectan más de 24 millones de toneladas, con rindes muy por encima de las expectativas iniciales.

    Retenciones: alivio parcial y reclamo inalterable

    Por otra parte, la SRA reconoció el esquema de reducción dispuesto desde el 27 de enero, pero insistió en que el verdadero horizonte debe ser la eliminación total de los derechos de exportación.

    “Se trata de un impuesto distorsivo, que desalienta la inversión, reduce la competitividad y frena el crecimiento productivo”, reiteró la entidad, en línea con uno de los reclamos históricos del sector agropecuario. “Se trata de un impuesto distorsivo, que desalienta la inversión, reduce la competitividad y frena el crecimiento productivo”, reiteró la entidad, en línea con uno de los reclamos históricos del sector agropecuario.

    Infraestructura: embotellamientos que anticipan cuellos de botella

    Con el avance de la trilla, que ya terminó en el norte y se enfoca en el centro agrícola, la Rural volvió a marcar un punto sensible: la falta de infraestructura para mover granos en volumen, rápido y a costos razonables.

    “Caminos rurales en condiciones, rutas nacionales y provinciales, y acceso a los puertos”, enumeró.

    No se trata de un reclamo abstracto: “En los últimos días se han observado embotellamientos de camiones en los puertos de Rosario que generan preocupación”.

    La entidad apuntó que los productores enfrentan “problemas estructurales” que requieren soluciones urgentes: infraestructura insuficiente, logística cara, excesiva carga fiscal y trámites que atrasan inversiones.

    Calidad: descuentos y alerta comercial

    El comunicado también puso el foco en un tema que suele quedar relegado a los técnicos pero impacta en el bolsillo: la calidad del grano.

    En un mercado liberalizado, la SRA recordó que los productores deberán realizar análisis para definir el momento de la venta.

    Pero advirtió que “en las últimas semanas hemos recibido inquietudes de productores que, al momento de comercializar, recibieron descuentos por mala calidad”.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SociedadRural/status/1996310600549367845&partner=&hide_thread=false

    El problema se agrava con un precio internacional en baja: la entidad alentó a planificar estrategias comerciales para “obtener el mayor rédito posible”.

    Competitividad: agenda abierta y postergada

    La Rural cerró su documento reafirmando su objetivo de construir una agenda que “devuelva competitividad al campo argentino”.

    Y dejó un mensaje político: “Queremos un país donde producir sea posible, donde las reglas no cambien cada año y donde todos podamos desplegar nuestro potencial”.

    Si el récord de trigo abre la puerta a un alivio coyuntural, la entidad recuerda que el desafío real sigue siendo estructural: ordenar la macroeconomía, mejorar la infraestructura y reducir costos para que la producción no sea solo abundante, sino rentable.

    Temas
    Seguí leyendo

    "Productividad, reglas claras y fin de las retenciones", el pedido de los acopiadores

    Con foco en raigrás resistente, el INTA Pergamino organizó una Jornada de malezas

    Más rechazo a la nueva tasa bonaerense: "les importa poco el ambiente"

    Polémica por una Diputada K que propone cobrar una tasa por el metano de las vacas

    Apicultura: el polen es otra estrategia para diversificar la actividad

    Trigo: con un avance del 40%, la cosecha muestra rendimientos sorprendentes

    El riego en Argentina: más de 60 mil hectáreas en dos años

    Detectan resistencia múltiple a herbicidas en raigrás anual en el Norte bonaerense

    Sonríe el agro: La Niña 2025/26 será un fenómeno leve y de corta duración

    Periurbano de Pergamino: la otra opción productiva que puede impactar en rentabilidad

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La temporada 2025 del ajedrez nicoleño se encamina a su cierre y lo hace con dos competencias, uno de ellos Campeonato Nicoleño, certamen principal del calendario, y el Torneo Abierto Paralelo 2025, que acompaña la actividad.

    San Nicolás: el Campeonato Nicoleño de Ajedrez y el Abierto Paralelo entran en etapas decisivas
    Fachada del Banco Provincia de Buenos Aires

    Tras el rechazo a su reincorporación, Santiago Passaglia apuntó contra Kicillof y denunció un "escándalo"

    El Centro de Comercio e Industria de San Pedro impulsó una nueva etapa para su Cámara de Turismo, buscando fortalecer la actividad local a través de una articulación directa con el gobierno municipal.

    San Pedro: El Centro de Comercio relanza su Cámara de Turismo y avanza en una agenda conjunta con el Municipio

    Cosecha récord, reclamos de siempre: La Rural insiste con retenciones cero y obras que no llegan

    Cosecha récord, reclamos de siempre: La Rural insiste con retenciones cero y obras que no llegan

    la copa del mundial

    Sorteo del Mundial 2026: qué rivales le pueden tocar a la Argentina y cómo se define el grupo de la campeona del mundo