jueves 13 de noviembre de 2025
    • San Pedro: ISFT 118 abre la inscripción del cliclo lectivo 2026 en tecnicaturas con salida laboral garantizada

    El Instituto Superior de Formación Técnica N° 118 de San Pedro abrió el ciclo lectivo 2026, ofreciendo tecnicaturas con validez nacional y demanda laboral.

    13 de noviembre de 2025 - 09:27
    El Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) N° 118 anunció la apertura de su convocatoria para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia y variada propuesta académica de tecnicaturas superiores con títulos oficiales y validez nacional.

    El Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) N° 118 anunció la apertura de su convocatoria para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia y variada propuesta académica de tecnicaturas superiores con títulos oficiales y validez nacional.

    notisanpedro.info

    El Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) N° 118 de San Pedro abrió oficialmente la inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una variada oferta de tecnicaturas superiores con títulos oficiales y validez nacional. Las carreras, con duración de tres años, buscan formar profesionales capacitados y preparados para insertarse rápidamente en el mercado laboral.

    Tecnologías y carreras con alta demanda en 2026

    El ISFT N° 118 presenta un abanico de tecnicaturas diseñadas para responder a las necesidades del mundo profesional. Entre las opciones se destacan Desarrollo de Software, Enfermería, Administración Contable, Alimentos y Administración Pública, todas con planes de estudio actualizados y reconocidos a nivel nacional, brindando oportunidades concretas de empleo a sus egresados.

    Cronograma de inscripciones y adquisición de formularios para el ciclo lectivo

    Los interesados podrán adquirir los formularios de inscripción a partir del 17 de noviembre en la Biblioteca del Instituto, de 19:00 a 21:00 horas. La inscripción formal se desarrollará en dos períodos: del 01 al 19 de diciembre de 2025 y del 16 al 27 de febrero de 2026, también en horario vespertino, permitiendo organizar la planificación educativa según la disponibilidad de cada postulante.

    Beneficios y oportunidades de estudiar en ISFT 118

    Cursar una tecnicatura en el ISFT 118 no solo garantiza una formación sólida y reconocida, sino también acceso a prácticas profesionales y convenios con empresas e instituciones locales. Esta combinación de teoría y experiencia práctica asegura que los egresados cuenten con habilidades concretas que faciliten su inserción laboral inmediata en sectores con alta demanda en todo el país.

    El ISFT N° 118 invita a estudiantes y jóvenes profesionales a aprovechar esta convocatoria para asegurar su lugar en una institución comprometida con la educación técnica de calidad y con un sólido vínculo con el mercado laboral.

