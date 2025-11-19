San Pedro: identifican a un menor como sospechoso por el robo a la Escuela Normal

miércoles 19 de noviembre de 2025
    notisanpedro.info

    La Policía de San Pedro llevó adelante un allanamiento en una vivienda de la calle Cruz Roja en el marco de la investigación por el robo a la Escuela Normal. Durante el operativo se secuestraron elementos de interés para la causa y se logró identificar al presunto autor, un adolescente de 17 años señalado por antecedentes en la zona.

    Investigación policial y avance del GTO

    El procedimiento se concretó ayer por la tarde como resultado de una investigación coordinada por el Grupo Táctico Operativo (GTO), que reunió pruebas suficientes para establecer la presunta autoría del ilícito ocurrido en el establecimiento educativo ubicado en Bottaro 955. La denuncia inicial había sido presentada por la directora de la institución, una mujer de 50 años.

    Allanamiento en San Pedro autorizado por la Justicia

    Con la orden otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, personal del GTO y efectivos de la Estación de Policía Comunal de San Pedro realizaron el allanamiento en un domicilio de la calle Cruz Roja al 300. Aunque el joven investigado no se encontraba en el lugar, los policías pudieron avanzar en la identificación del sospechoso.

    Secuestro de elementos clave y continuidad de la causa

    Durante la requisa, los agentes incautaron objetos considerados valiosos para el esclarecimiento del hecho. Según fuentes policiales, el adolescente de 17 años estaría vinculado a otros episodios delictivos en la zona. La causa quedó a cargo de la UFI del Joven de San Nicolás, que continuará con las diligencias judiciales correspondientes.

