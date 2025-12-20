sábado 20 de diciembre de 2025
    • San Pedro: gran inversión en agua potable y alerta municipal por baja recaudación en servicios sanitarios

    El Municipio de San Pedro completó el recambio de una bomba clave para el suministro de agua en varios barrios.

    20 de diciembre de 2025 - 10:22
    La Secretaría de Servicios Públicos informó que se completaron las tareas de recambio de la bomba de agua en el barrio Escorial, una pieza de infraestructura crítica que garantiza el abastecimiento del recurso hídrico no solo a ese vecindario, sino también a los sectores de Polo, Villa Marced y Aromitos.

    El Municipio concretó una inversión millonaria para reemplazar una bomba de agua estratégica en el barrio Escorial, una obra esencial para garantizar el abastecimiento en distintos sectores de la ciudad. La intervención se realizó en un contexto de fuerte caída en la recaudación por servicios sanitarios, lo que encendió una señal de alerta oficial.

    Recambio de una bomba clave para garantizar el servicio de agua

    La Secretaría de Servicios Públicos informó que finalizaron los trabajos de recambio de la bomba de agua que abastece al barrio Escorial y a zonas aledañas como Polo, Villa Marced y Aromitos. Se trata de una pieza central del sistema de provisión, cuya falla podría haber generado serios inconvenientes en el suministro diario de cientos de familias.

    Desde el área técnica explicaron que el equipo reemplazado había cumplido su ciclo operativo y que la nueva bomba permitirá mejorar la eficiencia del sistema y reducir riesgos de cortes, especialmente durante los meses de mayor consumo. La intervención fue considerada prioritaria por el Ejecutivo local debido al carácter esencial del servicio.

    Inversión millonaria en un contexto de baja recaudación municipal

    Según datos difundidos por el Municipio, la nueva bomba demandó una inversión cercana a los 4 millones de pesos, una cifra que contrasta de manera significativa con los ingresos que actualmente se perciben por el pago de las tasas de servicios sanitarios en ese sector.

    Las estadísticas oficiales indican que apenas el 40% de los vecinos se encuentra al día con sus obligaciones, lo que se traduce en una recaudación mensual que no supera los 500 mil pesos. A esto se suma que el mantenimiento anual del sistema de bombeo ronda los 30 millones de pesos, un costo que es absorbido íntegramente por el Estado municipal para evitar la interrupción del servicio.

    Advertencia por morosidad y llamado al compromiso de los vecinos

    Desde la gestión que encabeza la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Adrián Devito, remarcaron que el Municipio continuará garantizando los servicios básicos, aun en escenarios de baja cobrabilidad. Sin embargo, advirtieron que el sostenimiento del sistema a largo plazo depende del compromiso ciudadano.

    “Priorizamos que el agua llegue a cada hogar, pero es fundamental que los vecinos acompañen cumpliendo con el pago de las tasas. El esfuerzo de quienes están al día permite realizar estas obras, pero para sostenerlas en el tiempo es necesario un mayor nivel de responsabilidad colectiva”, señalaron desde el Ejecutivo local.

    La advertencia oficial busca generar conciencia sobre el impacto directo que la morosidad tiene en la capacidad del Municipio para mantener y mejorar la infraestructura sanitaria, en un contexto económico cada vez más desafiante.

    Sábado 20 de diciembre - Versión PDF
