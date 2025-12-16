martes 16 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Fernanda Sendón asumió un nuevo mandato al frente de FEB

    16 de diciembre de 2025 - 16:10

    16 de diciembre de 2025 - 16:10
    La Unión de Educadores de Buenos Aires (UEB) Seccional San Pedro renovó su Comisión Directiva (CD) con la asunción formal de las nuevas autoridades electas para el próximo período, según se informó desde la entidad gremial.

    notisanpedro.info

En un acto realizado este lunes en la sede gremial, la Unión de Educadores Bonaerenses de San Pedro renovó sus autoridades y formalizó la asunción de la nueva comisión directiva, que volverá a estar encabezada por Fernanda Sendón para un nuevo período al frente de la filial local de FEB.

    notisanpedro.info

    En un acto realizado este lunes en la sede gremial, la Unión de Educadores Bonaerenses de San Pedro renovó sus autoridades y formalizó la asunción de la nueva comisión directiva, que volverá a estar encabezada por Fernanda Sendón para un nuevo período al frente de la filial local de FEB.

    Renovación de autoridades en FEB San Pedro

    La UEB San Pedro, entidad adherida a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), llevó adelante el recambio de autoridades en el marco de su proceso institucional. Con esta renovación, el gremio ratificó la continuidad de su conducción, consolidando una línea de trabajo que viene desarrollándose en los últimos años en el distrito.

    FEB es uno de los sindicatos docentes con fuerte presencia en San Pedro, donde cuenta con una importante representación, aunque a nivel provincial tiene menor cantidad de afiliados que otras organizaciones del sector.

    Quiénes integran la nueva comisión directiva

    La comisión directiva que acompañará a Fernanda Sendón en este nuevo mandato estará integrada por Mabel Rocca como secretaria gremial; Gabriela García en la secretaría administrativa; Diego Altolaguirre como tesorero; y Sebastián Ortiz en el cargo de secretario adjunto.

    Además, completan la conducción las vocales Isabel Bianchini, María Elena Perticarari, Violeta Regalado y Silvina García, quienes formarán parte del equipo encargado de llevar adelante la representación gremial de los docentes afiliados en el ámbito local.

    Reconocimiento al proceso electoral gremial

    Desde FEB destacaron especialmente el trabajo realizado por la junta electoral, integrada por Fabiana Armendi, Araceli Roca, Clarisa Zelaschi y Norma Amio. Según expresaron, su dedicación y esfuerzo permitieron que el proceso de renovación de autoridades se desarrollara de manera ordenada y exitosa.

    El reconocimiento subraya la importancia de los mecanismos democráticos internos y del compromiso institucional para garantizar la participación y la transparencia en la vida gremial.

