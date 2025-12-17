San Pedro: El Sanatorio COOPSER pone en riesgo su funcionamiento por una millonaria deuda de Unión Personal

Sanatorio COOPSER advirtió que "el sistema de salud de San Pedro se encuentra en riesgo debido a una significativa deuda que mantiene la obra social Unión Personal (UP)".

El Sanatorio COOPSER lanzó una advertencia pública sobre la crítica situación financiera que atraviesa debido a una abultada deuda de la obra social Unión Personal. Desde la institución señalaron que el incumplimiento de pagos impacta de manera directa en su operatividad diaria y en la calidad de la atención médica que reciben los pacientes.

Según informaron las autoridades del sanatorio, la deuda que Unión Personal mantiene con la institución asciende a $89.991.609,10 , una cifra que calificaron como “insostenible” para el normal funcionamiento del centro de salud. La falta de cancelación de esos compromisos financieros se viene acumulando desde hace meses y no ha tenido, hasta el momento, una respuesta concreta por parte de la obra social.

Desde la conducción del COOPSER explicaron que estos recursos son indispensables para cubrir gastos operativos básicos, como insumos médicos, medicamentos, mantenimiento de equipamiento, servicios y el pago al personal sanitario.

La situación financiera afecta de manera directa la prestación de servicios médicos en San Pedro. “El sistema de salud local se encuentra en riesgo”, advirtieron desde el sanatorio, al remarcar que la falta de fondos compromete la capacidad de respuesta ante la demanda creciente de atención.

Además, señalaron que el incumplimiento de Unión Personal no solo perjudica a la institución, sino también a los pacientes afiliados, quienes dependen del correcto funcionamiento del sanatorio para acceder a estudios, internaciones y tratamientos médicos.

Reclamo urgente y advertencia institucional

Ante la gravedad del escenario, las autoridades del Sanatorio COOPSER exigieron una respuesta inmediata por parte de la obra social, bajo la consigna de que “la salud no puede esperar”. En ese sentido, reclamaron una regularización urgente de la deuda para evitar consecuencias mayores en la atención sanitaria.

Desde la institución no descartaron adoptar nuevas medidas si la situación persiste, al tiempo que insistieron en la necesidad de priorizar el sistema de salud y garantizar el acceso a servicios médicos esenciales para toda la comunidad de San Pedro.