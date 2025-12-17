San Pedro: El laboratorio del Hospital Privado SADIV logró su primera acreditación en calidad

El Laboratorio del Hospital Privado SADIV de San Pedro alcanzó recibió su primera Acreditación en Calidad, un respaldo formal que reconoce la excelencia de sus procesos diagnósticos.

El Laboratorio del Hospital Privado SADIV alcanzó un hito institucional al recibir su primera Acreditación en Calidad, un respaldo formal que certifica la excelencia de sus procesos diagnósticos y el compromiso permanente con la seguridad del paciente, la confiabilidad de los resultados y la mejora continua en la atención de la salud .

La certificación fue otorgada luego de cumplir con los rigurosos criterios establecidos en el Manual de Acreditación MA3 de la Fundación Bioquímica Argentina (FBA), en el marco del Programa de Acreditación de Laboratorios (PAL). Este sistema evalúa de manera integral los procesos técnicos, organizativos y de gestión, asegurando que los análisis clínicos se realicen bajo normas estrictas de calidad y control.

La acreditación tiene una vigencia inicial de dos años, con renovación anual del certificado, lo que implica auditorías periódicas y la verificación constante del cumplimiento de los estándares exigidos. De esta manera, el laboratorio se integra a un selecto grupo de instituciones que cuentan con avales formales en materia de calidad diagnóstica a nivel nacional.

Desde el Hospital Privado SADIV destacaron que este logro es el resultado de un trabajo sostenido y planificado, basado en la capacitación permanente del personal, la inversión en tecnología y el fortalecimiento de los protocolos internos. El equipo del laboratorio cumple diariamente con altos estándares profesionales para garantizar resultados confiables y una atención segura para cada paciente.

Asimismo, remarcaron que la acreditación no representa un punto de llegada, sino un proceso continuo de mejora, revisión y actualización de prácticas, orientado a brindar respuestas diagnósticas precisas y oportunas, fundamentales para el seguimiento y tratamiento médico.

Impacto en la calidad de atención a la comunidad

Con esta acreditación, el Hospital Privado SADIV reafirma su vocación de servicio y su compromiso con la comunidad, fortaleciendo la confianza de pacientes y profesionales de la salud en sus prestaciones. La certificación respalda la calidad de los estudios realizados y consolida al laboratorio como un actor clave dentro del sistema de salud local.

Desde la institución señalaron que continuarán avanzando con responsabilidad, compromiso y excelencia, apostando a estándares cada vez más altos que permitan mejorar la experiencia del paciente y contribuir al cuidado integral de la salud.