jueves 18 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: El Instituto SADIV presenta sus carreras educativas 2026 con una charla informativa abierta

    En el auditorio del Hospital Privado SADIV de San Pedro, con detalles sobre carreras, modalidades, títulos habilitantes y valores.

    18 de diciembre de 2025 - 17:19
    La jornada tendrá lugar este viernes, de 18.00 a 20.00, en el auditorio del Hospital Privado.

    La jornada tendrá lugar este viernes, de 18.00 a 20.00, en el auditorio del Hospital Privado.

    Sadiv

    El Instituto SADIV de San Pedro realizará este viernes una charla informativa abierta a la comunidad para presentar su oferta educativa 2026. El encuentro se desarrollará de 18.00 a 20.00 en el auditorio del Hospital Privado SADIV y está destinado a todas las personas interesadas en iniciar o continuar estudios en el área de la salud.

    Lee además
    El Puerto de San Pedro mantiene su ritmo operativo en el cierre del año con el arribo del buque Gullholmen Island, que carga cereales con destino al mercado brasileño.

    El Puerto de San Pedro embarca 30 mil toneladas de trigo y cebada rumbo a mercados internacionales
    El presupuesto para el ejercicio 2026 de la Municipalidad estima gastos y recursos por un total de $58.461.990.287,52. 

    San Pedro: Presupuesto 2026, salud concentrará casi la mitad de los $58.461 millones municipales

    Oferta educativa 2026 en San Pedro: carreras y títulos habilitantes

    Durante la jornada, las autoridades del Instituto SADIV brindarán información detallada sobre cada una de las carreras que formarán parte de la propuesta académica 2026. Se explicarán los alcances de los títulos habilitantes, las incumbencias profesionales y las posibilidades de inserción de trabajo en el sistema de salud, uno de los sectores con mayor demanda de personal capacitado.

    Además, se dará a conocer la agenda académica prevista para el próximo año, incluyendo fechas clave, organización del calendario y criterios de evaluación. La charla apunta a que los asistentes puedan tomar una decisión informada sobre su futuro educativo y profesional.

    Modalidad de cursada, matrícula y valores

    Otro de los ejes centrales del encuentro será la explicación de la modalidad de cursada de cada carrera. Se detallará si las propuestas son presenciales, mixtas o con instancias prácticas específicas, así como los requisitos necesarios para la inscripción.

    También se informará sobre el valor de la matrícula y las cuotas, despejando dudas frecuentes vinculadas a la inversión educativa. Desde la institución destacaron la importancia de brindar transparencia y claridad en estos aspectos para acompañar a quienes estén evaluando comenzar una formación en el instituto.

    Autoridades a cargo y espacio para consultas

    La charla informativa estará a cargo del licenciado Iván Gutiérrez, presidente del Instituto SADIV y jefe de Enfermería del Hospital Privado, junto a Aldana Devincenzi, secretaria de Nivel Superior. Ambos expondrán los lineamientos generales de la propuesta educativa y responderán inquietudes del público.

    El encuentro contará con un espacio especialmente destinado a evacuar dudas de los asistentes, permitiendo un intercambio directo con las autoridades. La actividad es abierta y está dirigida a todas las personas interesadas en conocer las opciones de formación que el Instituto SADIV ofrecerá en 2026.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Puerto de San Pedro embarca 30 mil toneladas de trigo y cebada rumbo a mercados internacionales

    San Pedro: Presupuesto 2026, salud concentrará casi la mitad de los $58.461 millones municipales

    San Pedro: El Sanatorio COOPSER pone en riesgo su funcionamiento por una millonaria deuda de Unión Personal

    San Pedro: El laboratorio del Hospital Privado SADIV logró su primera acreditación en calidad

    Escándalo en el Concejo Deliberante de San Pedro: Ferrari denunció penalmente a Rivas por una agresión física

    San Pedro: Fernanda Sendón asumió un nuevo mandato al frente de FEB

    San Pedro: Definen el listado de Mayores Contribuyentes que votará el aumento de tasas en 2026

    San Pedro puso en marcha su Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Deportivo

    San Pedro: Hallazgo histórico, descubren un fósil de perezoso gigante de la era Ensenadense en Bajo del Tala

    San Pedro: Hospital Privado Sadiv realizó una jornada de actualización médica sobre Amiloidosis hATTR

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El aguinaldo para empleados de la provincia de Buenos Aires se depositará el sábado 20 de diciembre

    ¿Cuándo se cobra el aguinaldo en la provincia de Buenos Aires?

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El juvenil futbolista de Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina Sub 20 se quedó con el máximo reconocimiento de los periodistas deportivos de San Nicolás

    San Nicolás: Valente Pierani ganó el Plumi de Oro y fue el gran destacado del deporte nicoleño
    La presión fiscal cayó al 56,3%, el registro más bajo de los últimos siete años.

    Menos presión fiscal: el campo paga la menor carga en siete años

    La jornada tendrá lugar este viernes, de 18.00 a 20.00, en el auditorio del Hospital Privado.

    San Pedro: El Instituto SADIV presenta sus carreras educativas 2026 con una charla informativa abierta

    Soledad Aita con la Estrella Dorada y Helena Arbeleche con la Plateada, junto a autoridades de la AAP.

    Soledad Aita se quedó con la Estrella Dorada en la Fiesta de la Asociación Atlética

    Zarcam acordó la participación en el Parque Fotovoltaico Zárate

    Zárate: Zarcam acordó su participación en el Parque Fotovoltaico