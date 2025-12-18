San Pedro: El Instituto SADIV presenta sus carreras educativas 2026 con una charla informativa abierta

La jornada tendrá lugar este viernes, de 18.00 a 20.00, en el auditorio del Hospital Privado.

El Instituto SADIV de San Pedro realizará este viernes una charla informativa abierta a la comunidad para presentar su oferta educativa 2026. El encuentro se desarrollará de 18.00 a 20.00 en el auditorio del Hospital Privado SADIV y está destinado a todas las personas interesadas en iniciar o continuar estudios en el área de la salud .

Durante la jornada, las autoridades del Instituto SADIV brindarán información detallada sobre cada una de las carreras que formarán parte de la propuesta académica 2026. Se explicarán los alcances de los títulos habilitantes, las incumbencias profesionales y las posibilidades de inserción de trabajo en el sistema de salud, uno de los sectores con mayor demanda de personal capacitado.

Además, se dará a conocer la agenda académica prevista para el próximo año, incluyendo fechas clave, organización del calendario y criterios de evaluación. La charla apunta a que los asistentes puedan tomar una decisión informada sobre su futuro educativo y profesional.

Otro de los ejes centrales del encuentro será la explicación de la modalidad de cursada de cada carrera. Se detallará si las propuestas son presenciales, mixtas o con instancias prácticas específicas, así como los requisitos necesarios para la inscripción.

También se informará sobre el valor de la matrícula y las cuotas, despejando dudas frecuentes vinculadas a la inversión educativa. Desde la institución destacaron la importancia de brindar transparencia y claridad en estos aspectos para acompañar a quienes estén evaluando comenzar una formación en el instituto.

Autoridades a cargo y espacio para consultas

La charla informativa estará a cargo del licenciado Iván Gutiérrez, presidente del Instituto SADIV y jefe de Enfermería del Hospital Privado, junto a Aldana Devincenzi, secretaria de Nivel Superior. Ambos expondrán los lineamientos generales de la propuesta educativa y responderán inquietudes del público.

El encuentro contará con un espacio especialmente destinado a evacuar dudas de los asistentes, permitiendo un intercambio directo con las autoridades. La actividad es abierta y está dirigida a todas las personas interesadas en conocer las opciones de formación que el Instituto SADIV ofrecerá en 2026.