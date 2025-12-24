miércoles 24 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: El Instituto Sadiv amplía sus carreras educativas 2026 con nuevas carreras, tecnicaturas y cursos

    A un año de su apertura, en San Pedro, el Instituto Superior Sadiv anunció una fuerte ampliación de su oferta académica para 2026.

    24 de diciembre de 2025 - 14:34
    Las autoridades de la institución educativa de carreras del ámbito de la salud anunciaron las novedades para el ciclo lectivo del próximo año. Enfermería, instrumentación quirúrgica, tecnicaturas superiores en radiología, hemoterapia, laboratorio de análisis clínicos y acompañante terapéutico, además de formaciones técnicas.

    Las autoridades de la institución educativa de carreras del ámbito de la salud anunciaron las novedades para el ciclo lectivo del próximo año. Enfermería, instrumentación quirúrgica, tecnicaturas superiores en radiología, hemoterapia, laboratorio de análisis clínicos y acompañante terapéutico, además de formaciones técnicas.

    La Opinion Semanario

    A un año de haber iniciado sus actividades en San Pedro, el Instituto Superior Sadiv confirmó una importante ampliación de su propuesta con carreras educativas para el ciclo lectivo 2026, incorporando, tecnicaturas y cursos orientados al área de la salud, con títulos oficiales de alcance nacional y una amplia salida laboral.

    Lee además
    Luego de la salida de Pablo Guereta y Agustín Castro (Se fueron como campeones del torneo clausura), el Albirrojo apostó fuerte de cara al 2026 y contrató al entrenador campeón con la selección de San Pedro de la Región Buenos Aires Norte en la Copa País.

    San Pedro: Paraná presentó a Andrés Franzoia y su cuerpo técnico
    Personal de la Comisaría local, en un trabajo conjunto con las áreas de Inspección y Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, desplegó durante la madrugada de hoy un operativo de control vehicular y de personas que culminó con la incautación de un automóvil por diversas irregularidades.

    Operativo de control en San Pedro: secuestran vehículos por alcoholemia y otras infracciones

    Nuevas carreras y tecnicaturas con título oficial en San Pedro

    El anuncio fue realizado por el director del Instituto Superior Sadiv, Iván Gutiérrez, y la secretaria de la institución, Aldana De Vincenci, quienes destacaron el crecimiento sostenido del proyecto educativo desde su inicio. Para 2026, Sadiv incorporará tecnicaturas superiores en Radiología, Hemoterapia, Laboratorio de Análisis Clínicos y Acompañante Terapéutico, todas con una duración de tres años y validez nacional.

    Estas propuestas se suman a las carreras de Enfermería Profesional e Instrumentación Quirúrgica, que comenzaron a dictarse este año con una alta demanda, permitiendo a los estudiantes formarse sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

    Formación y especialización para profesionales de la salud

    El Instituto Privado Sadiv también ampliará su oferta de formación técnica destinada a enfermeros y profesionales ya habilitados, con cursos específicos en cuidados quirúrgicos, anestesiología, tratamiento del dolor, cuidados críticos y neonatología. En el área de Seguridad e Higiene, la formación estará orientada a la seguridad operacional en establecimientos de salud, con certificaciones correspondientes.

    Además, se ofrecerán perfeccionamientos de un año de duración en modalidad virtual para áreas restringidas como terapia intensiva, cardiología, cuidados paliativos y postquirúrgicos, destinados a técnicos y licenciados en enfermería o en seguridad e higiene, con o sin formación previa en salud.

    Modalidad de cursada, requisitos e inscripción 2026

    Durante el ciclo lectivo 2026 continuarán dictándose primer y segundo año de Enfermería e Instrumentación Quirúrgica, con prácticas profesionales en el Hospital Privado Sadiv. Las clases se desarrollarán de lunes a viernes, de 18 a 22 horas, en la sede ubicada en Lucio Mansilla 5.500, permitiendo el acceso a estudiantes de San Pedro y ciudades vecinas.

    Para inscribirse, los aspirantes deberán contar con título secundario completo, fotocopia de DNI y completar el formulario correspondiente. Las carreras, tecnicaturas y cursos son arancelados, con un promedio mensual de $170.000, y la matrícula se abona junto con la primera cuota, en dos pagos. La propuesta apunta tanto a quienes ya se desempeñan en el ámbito de la salud como a quienes buscan iniciar una carrera con rápida inserción laboral.

    Embed - Conferencia de prensa sadiv

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Paraná presentó a Andrés Franzoia y su cuerpo técnico

    Operativo de control en San Pedro: secuestran vehículos por alcoholemia y otras infracciones

    ¿Cuánto cuesta armar la mesa navideña en San Pedro con brindis incluido en 2025?

    San Pedro: Trabajadores municipales amenazan con huelga si no reciben el medio aguinaldo al mediodía

    Entregaron el edificio del Vea en San Pedro y la escalera mecánica permanecerá en el local

    Bomberos Voluntarios de San Pedro: cierre del año con un acto de reconocimientos y ascensos

    Centros de Salud en San Pedro: cronograma de atención y especialidades en los CAPS de la ciudad

    San Pedro: Subsidios de luz y gas, cómo funcionará el nuevo régimen desde enero

    Caja navideña: ATE San Pedro confirmó la entrega para este lunes a sus afiliados

    San Pedro: Comerciantes Unidos rechazó el aumento de tasas y pidió abrir un canal de diálogo con el Municipio

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Personal de la Comisaría local, en un trabajo conjunto con las áreas de Inspección y Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, desplegó durante la madrugada de hoy un operativo de control vehicular y de personas que culminó con la incautación de un automóvil por diversas irregularidades.

    Operativo de control en San Pedro: secuestran vehículos por alcoholemia y otras infracciones

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paola Espíndola deberá permanecer entre tres y cuatro semanas más en Italia antes de poder regresar a la Argentina, bajo controles médicos y acompañada por su familia.

    Recibió el alta médica Paola Espíndola, la joven de San Nicolás atacada en Italia
    Luego de la salida de Pablo Guereta y Agustín Castro (Se fueron como campeones del torneo clausura), el Albirrojo apostó fuerte de cara al 2026 y contrató al entrenador campeón con la selección de San Pedro de la Región Buenos Aires Norte en la Copa País.

    San Pedro: Paraná presentó a Andrés Franzoia y su cuerpo técnico

    La luchadora zarateña Ailín Pérez fue reconocida con el Premio Olimpia de Plata en la categoría Artes Marciales Mixtas (MMA), distinción otorgada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires a los atletas más destacados del año en cada disciplina.

    Zárate: Ailín Pérez ganó el Olimpia de Plata y se consolida como referente argentina en MMA

    Ghia contó que su primera gran decisión llegó muy temprano, cuando con apenas 13 años dejó Ramallo para sumarse a Vélez, experiencia que marcó su carrera.

    Juan Martín Ghia, del semillero de Ramallo al fútbol europeo: crecimiento profesional y raíces intactas

    La construcción de viviendas en el predio que se conociera como ProCreAr II está virtualmente abandonada por la imposibilidad económica para edificar.

    Obra privada paralizada en San Nicolás: más yuyos que ladrillos en el barrio Tierra del Sol