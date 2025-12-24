San Pedro: El Instituto Sadiv amplía sus carreras educativas 2026 con nuevas carreras, tecnicaturas y cursos

Las autoridades de la institución educativa de carreras del ámbito de la salud anunciaron las novedades para el ciclo lectivo del próximo año. Enfermería, instrumentación quirúrgica, tecnicaturas superiores en radiología, hemoterapia, laboratorio de análisis clínicos y acompañante terapéutico, además de formaciones técnicas.

A un año de haber iniciado sus actividades en San Pedro , el Instituto Superior Sadiv confirmó una importante ampliación de su propuesta con carreras educativas para el ciclo lectivo 2026, incorporando, tecnicaturas y cursos orientados al área de la salud , con títulos oficiales de alcance nacional y una amplia salida laboral.

El anuncio fue realizado por el director del Instituto Superior Sadiv, Iván Gutiérrez, y la secretaria de la institución, Aldana De Vincenci, quienes destacaron el crecimiento sostenido del proyecto educativo desde su inicio. Para 2026, Sadiv incorporará tecnicaturas superiores en Radiología, Hemoterapia, Laboratorio de Análisis Clínicos y Acompañante Terapéutico, todas con una duración de tres años y validez nacional.

Estas propuestas se suman a las carreras de Enfermería Profesional e Instrumentación Quirúrgica, que comenzaron a dictarse este año con una alta demanda, permitiendo a los estudiantes formarse sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

El Instituto Privado Sadiv también ampliará su oferta de formación técnica destinada a enfermeros y profesionales ya habilitados, con cursos específicos en cuidados quirúrgicos, anestesiología, tratamiento del dolor, cuidados críticos y neonatología. En el área de Seguridad e Higiene, la formación estará orientada a la seguridad operacional en establecimientos de salud, con certificaciones correspondientes.

Además, se ofrecerán perfeccionamientos de un año de duración en modalidad virtual para áreas restringidas como terapia intensiva, cardiología, cuidados paliativos y postquirúrgicos, destinados a técnicos y licenciados en enfermería o en seguridad e higiene, con o sin formación previa en salud.

Modalidad de cursada, requisitos e inscripción 2026

Durante el ciclo lectivo 2026 continuarán dictándose primer y segundo año de Enfermería e Instrumentación Quirúrgica, con prácticas profesionales en el Hospital Privado Sadiv. Las clases se desarrollarán de lunes a viernes, de 18 a 22 horas, en la sede ubicada en Lucio Mansilla 5.500, permitiendo el acceso a estudiantes de San Pedro y ciudades vecinas.

Para inscribirse, los aspirantes deberán contar con título secundario completo, fotocopia de DNI y completar el formulario correspondiente. Las carreras, tecnicaturas y cursos son arancelados, con un promedio mensual de $170.000, y la matrícula se abona junto con la primera cuota, en dos pagos. La propuesta apunta tanto a quienes ya se desempeñan en el ámbito de la salud como a quienes buscan iniciar una carrera con rápida inserción laboral.