San Pedro: El Grupo Alacrán realizó un intenso entrenamiento de paracaidismo en el Aeroclub

Personal del Grupo Alacrán, la unidad de élite de Gendarmería Nacional, desarrolló este martes nuevas prácticas de paracaidismo en el Aeroclub San Pedro. Las maniobras se inscriben en el plan de capacitación permanente que la fuerza ejecuta en distintos puntos del país para mantener niveles óptimos de respuesta ante situaciones de alto riesgo.

Entrenamiento del Grupo Alacrán en San Pedro Las actividades incluyeron saltos programados, revisión de protocolos de descenso, ejercicios de aproximación y despliegue táctico en superficie. Según explicaron fuentes vinculadas a la fuerza, el uso del Aeroclub San Pedro ofrece condiciones ideales para prácticas de vuelo, coordinación aérea y simulación de escenarios operativos en campo abierto.

Historia y funciones de la unidad de élite de Gendarmería El Grupo Alacrán tiene su origen en la Guerra de Malvinas, cuando un selecto equipo de gendarmes especializados en operaciones de comandos marcó el inicio de esta unidad que hoy es referente a nivel nacional. Sus integrantes reciben formación continua en paracaidismo, combate cercano, francotirismo y despliegues en zonas rurales, fronterizas y entornos hostiles vinculados al narcotráfico.

Participación internacional y operativos recientes Además de su labor interna, la unidad interviene en misiones humanitarias y crisis internacionales, como evacuaciones de argentinos en zonas de conflicto y asistencia en desastres naturales. En 2024, el Grupo Alacrán reafirmó su prestigio al destacarse en el UAE SWAT Challenge de Dubái, donde se posicionó como el mejor equipo táctico de Latinoamérica.

