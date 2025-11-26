miércoles 26 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: El Grupo Alacrán realizó un intenso entrenamiento de paracaidismo en el Aeroclub

    La unidad de élite de Gendarmería volvió a realizar prácticas de salto y tácticas operacionales en San Pedro, para intervenciones de alto riesgo.

    26 de noviembre de 2025 - 13:39
    Personal de Gendarmería Nacional llevó a cabo nuevas prácticas de paracaidismo en las instalaciones del Aero Club San Pedro, en el marco de los entrenamientos que la fuerza viene realizando periódicamente en el distrito.

    Personal de Gendarmería Nacional llevó a cabo nuevas prácticas de paracaidismo en las instalaciones del Aero Club San Pedro, en el marco de los entrenamientos que la fuerza viene realizando periódicamente en el distrito.

    La Opinion Semanario

    Personal del Grupo Alacrán, la unidad de élite de Gendarmería Nacional, desarrolló este martes nuevas prácticas de paracaidismo en el Aeroclub San Pedro. Las maniobras se inscriben en el plan de capacitación permanente que la fuerza ejecuta en distintos puntos del país para mantener niveles óptimos de respuesta ante situaciones de alto riesgo.

    Lee además
    Salvador Di Stefano brindará una charla sobre perspectivas económicas organizada por la Sociedad Rural de San Pedro

    San Pedro: Salvador Di Stefano dará una charla sobre economía organizada por la Sociedad Rural
    Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para ofrecer un entorno más cálido y funcional a niños y adolescentes

    San Pedro: Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para mejorar la calidad de vida de sus residentes

    Entrenamiento del Grupo Alacrán en San Pedro

    Las actividades incluyeron saltos programados, revisión de protocolos de descenso, ejercicios de aproximación y despliegue táctico en superficie. Según explicaron fuentes vinculadas a la fuerza, el uso del Aeroclub San Pedro ofrece condiciones ideales para prácticas de vuelo, coordinación aérea y simulación de escenarios operativos en campo abierto.

    Historia y funciones de la unidad de élite de Gendarmería

    El Grupo Alacrán tiene su origen en la Guerra de Malvinas, cuando un selecto equipo de gendarmes especializados en operaciones de comandos marcó el inicio de esta unidad que hoy es referente a nivel nacional. Sus integrantes reciben formación continua en paracaidismo, combate cercano, francotirismo y despliegues en zonas rurales, fronterizas y entornos hostiles vinculados al narcotráfico.

    Participación internacional y operativos recientes

    Además de su labor interna, la unidad interviene en misiones humanitarias y crisis internacionales, como evacuaciones de argentinos en zonas de conflicto y asistencia en desastres naturales. En 2024, el Grupo Alacrán reafirmó su prestigio al destacarse en el UAE SWAT Challenge de Dubái, donde se posicionó como el mejor equipo táctico de Latinoamérica.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Salvador Di Stefano dará una charla sobre economía organizada por la Sociedad Rural

    San Pedro: Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para mejorar la calidad de vida de sus residentes

    El Club Náutico San Pedro se consagró campeón nacional de Optimist por equipos

    San Pedro: Concesión por 20 años para la cooperativa Las Canaletas, avance clave en el Concejo

    San Pedro reforzó su perfil fluvial y portuario con su participación en ESNAV 2025

    TAP San Pedro goleó, brilló y ya está en semifinales de la Copa Potrero

    San Pedro: comienza una nueva edición del Encuentro de Rastrojeros 2025 en Vuelta de Obligado

    San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano

    Copa Potrero: TAP San Pedro ganó por penales y ya está en los cuartos de final

    San Pedro: Fausto Olmos presenta el tráiler de "Obligado, la Serie" en el 180° aniversario de la Batalla

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El dúo Pimpinela inaugurará la temporada artística 2026 del Teatro San Carlos con un show que combina música, actuación y una mirada renovada sobre las relaciones humanas.

    Junín: Pimpinela abrirá la temporada 2026 y celebrará los 80 años del Teatro San Carlos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Centro Empleados de Comercio: entre idas y vueltas, las elecciones se llevan a cabo

    Centro Empleados de Comercio: entre idas y vueltas, las elecciones se llevan a cabo
    Pergamino tuvo sus Juegos Escolares Bonaerenses

    Pergamino tuvo sus Juegos Escolares Bonaerenses

    Calendario escolar 2026: ¿Cómo será en Pergamino y el resto de la Provincia?

    Calendario escolar 2026: ¿Cómo será en Pergamino y el resto de la Provincia?

    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    Indagaron a los cinco presos de la Comisaría Tercera: el fiscal Pertierra pidió sus detenciones por la fuga

    Javier Martínez: De manera urgente, Pergamino necesita tener una alcaidía

    Javier Martínez: "De manera urgente, Pergamino necesita tener una alcaidía"