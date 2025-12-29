lunes 29 de diciembre de 2025
    • San Pedro: El Centro de Comercio resaltó el trabajo conjunto para embellecer el centro con decoración navideña

    La iniciativa se desarrolló sobre la calle Mitre y buscó jerarquizar los espacios públicos, fortalecer el comercio y potenciar el turismo en San Pedro.

    29 de diciembre de 2025 - 10:56
    Comerciantes, entidades intermedias y el municipio de San Pedro llevaron adelante un plan de ornamentación navideña sobre la calle Mitre, en una iniciativa conjunta que busca jerarquizar los espacios públicos y fomentar el turismo local

    Comerciantes, entidades intermedias y el municipio de San Pedro llevaron adelante un plan de ornamentación navideña sobre la calle Mitre, en una iniciativa conjunta que busca "jerarquizar los espacios públicos y fomentar el turismo local"

    notisanpedro.info

    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro destacó la experiencia de colaboración público-privada que permitió concretar un plan integral de decoración navideña en la calle Mitre, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, con el objetivo de mejorar la estética urbana y acompañar la actividad económica local durante la temporada de fin de año.

    Decoración navideña en la calle Mitre: un proyecto que nació desde los vecinos

    La propuesta tuvo su origen en la iniciativa de vecinos y comerciantes de la cuadra del 1000 de la calle Mitre, quienes impulsaron la idea de embellecer el sector con ornamentación temática. A partir de ese primer paso, el proyecto fue creciendo y logró extenderse hasta el Hotel Howard Johnson, consolidándose como una acción de alcance más amplio dentro del casco céntrico.

    El crecimiento de la iniciativa fue posible gracias a la articulación entre comerciantes, entidades intermedias y el Municipio, que permitió coordinar esfuerzos y recursos para llevar adelante la instalación de guirnaldas y elementos decorativos alusivos a las fiestas.

    Trabajo conjunto entre comerciantes, municipio y cooperativas

    Desde el Centro de Comercio subrayaron la participación tanto de comerciantes socios como no socios, que se sumaron activamente a la propuesta. En este sentido, remarcaron el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro y de COOPSER, cuya colaboración resultó clave para la colocación de las estructuras y el armado del sistema de iluminación.

    Asimismo, se puso en valor el compromiso de los empleados de los locales frentistas, quienes participaron directamente en las tareas de instalación. “Esta acción es un ejemplo del camino a seguir y marca el rumbo para el próximo año en iniciativas que nos permitan disfrutar de una ciudad más linda y acogedora”, expresaron desde la entidad empresarial.

    Impacto en el comercio y el turismo durante las fiestas

    La ornamentación navideña no solo apunta a mejorar la estética urbana para los vecinos, sino también a reforzar el atractivo de la principal zona comercial de San Pedro en una época clave del año. La intención es generar un entorno más amigable y convocante, que incentive el paseo, el consumo y la llegada de visitantes durante las fiestas.

    Desde el Centro de Comercio señalaron que esta experiencia confirma que la participación público-privada permite alcanzar objetivos comunitarios de manera más eficiente, logrando resultados visibles y beneficios concretos para toda la comunidad sampedrina, tanto en términos comerciales como turísticos.

