viernes 28 de noviembre de 2025
    • San Pedro dijo presente en el 10° Aniversario del Premio Mujer Empresaria Bonaerense

    El Centro de Comercio e Industria acompañó la histórica edición del Premio Mujer Empresaria Bonaerense, con la empresaria sampedrina Inés Corda entre las nominadas provinciales.

    28 de noviembre de 2025 - 13:20
    El Centro de Comercio e Industria de San Pedro participó recientemente de la ceremonia de entrega del 10° Aniversario del Premio Mujer Empresaria Bonaerense

    notisanpedro.info

    El Centro de Comercio e Industria de San Pedro participó de la ceremonia del 10° Aniversario del Premio Mujer Empresaria Bonaerense, una celebración provincial que destaca la trayectoria, el liderazgo y el impacto de mujeres que impulsan el crecimiento económico, social y productivo en cada comunidad bonaerense.

    Reconocimiento provincial y presencia sampedrina

    La entidad local estuvo representada por Marta Ronte y Mariana Maroli, integrantes de la Comisión Directiva, quienes acompañaron una gala especialmente significativa para San Pedro. La empresaria local Inés Corda fue nominada entre las mujeres destacadas de la Provincia, integrando un grupo selecto de referentes con amplia labor en el ámbito productivo.

    Diez años impulsando el liderazgo femenino

    El Premio Mujer Empresaria Bonaerense es impulsado por Mujeres Empresarias de FEBA (ME-FEBA) y celebra una década reconociendo a empresarias, profesionales y emprendedoras que generan valor en sus territorios. A lo largo de sus ediciones, premió a referentes en categorías como Liderazgo Empresarial, Innovación Tecnológica, Comercio Local, Responsabilidad Social y Empresa Resiliente.

    Un aniversario que consolida el rol de la mujer en la economía bonaerense

    La edición número diez reafirmó la importancia de visibilizar a las mujeres que sostienen y transforman la matriz productiva provincial. Su aporte incluye la creación de empleo, la incorporación de nuevas tecnologías y la capacidad de adaptarse a los cambios del contexto económico, contribuyendo al desarrollo de cada localidad de la Provincia de Buenos Aires.

