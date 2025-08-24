Piden la prisión preventiva para el acusado del crimen del adolescente en barrio Itatí

El crimen ocurrió en la plaza del barrio Itatí tras una discusión entre el menor y su novia con dos sujetos.

El fiscal Francisco Furnari, titular de la Fiscalía Nº 5, solicitó al Juzgado de Garantías Nº 2 que dicte la prisión preventiva de Santiago Agustín Moreira, acusado de haber asesinado a puñaladas al adolescente Héctor Silva en la madrugada del 19 de julio pasado en la plaza del barrio Itatí.

La medida alcanza también a las lesiones sufridas por la joven Luisina Mailin Baizán, pareja de la víctima fatal, quien resultó herida al intentar defenderlo.

La solicitud fue elevada al juez de Garantías Julio Caturla y se fundamenta en la gravedad de los delitos imputados —homicidio y lesiones leves en concurso real—, la existencia de pruebas suficientes que sostienen la acusación y la presencia de riesgos procesales que, según el Ministerio Público, hacen necesario que Moreira permanezca detenido mientras avanza la investigación.

De acuerdo con la investigación penal preparatoria, el episodio ocurrió cerca de las 3.15 del 19 de julio en la plazoleta ubicada en Virgen de Itatí y La Plata. Según la hipótesis fiscal, Moreira y un grupo de jóvenes, entre ellos dos menores, se encontraban en el lugar cuando comenzó una discusión con Silva y su novia, originada por la actitud de los primeros de orinar contra los árboles de la plaza.

El fiscal Francisco Furnari presentó el pedido de prisión preventiva al Juzgado de Garantías para que el principal acusado del crimen permanezca detenido hasta el juicio oral.

En ese marco, el imputado extrajo un arma blanca y atacó a Silva, provocándole heridas en el hombro y en el tórax que resultaron mortales. La agresión se trasladó a una zanja lateral de la plazoleta, donde se produjo el desenlace fatal. Baizán, que intentó intervenir, sufrió cortes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo que fueron calificadas como lesiones leves. Tras el ataque, Moreira se retiró del lugar en una motocicleta acompañado por dos personas, aunque posteriormente debió ser asistido en un hospital debido a que también presentaba heridas.

Elementos probatorios

El requerimiento fiscal describe un abundante cuerpo probatorio que, según Furnari, ubica a Moreira en el lugar de los hechos y lo compromete directamente con el homicidio y las lesiones. Entre las pruebas figuran:

Actas de procedimiento, de aprehensión y de levantamiento de evidencias físicas.

Fotografías, planimetrías e informes médicos y forenses, incluida la operación de autopsia que estableció la causa de muerte de Silva.

Testimonios clave, entre ellos el de Baizán, quien identificó a Moreira como el agresor, y los de dos menores que lo acompañaban esa noche.

Declaraciones de amigos del imputado, Bareiro y Tirapelli, que lo retiraron de la escena en motocicleta.

Registros de cámaras de seguridad que captaron tanto la presencia en la plaza Itatí como el recorrido previo del grupo desde la Plaza 9 de Julio.

Informes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) que corroboran los movimientos y las circunstancias posteriores al hecho.

El expediente también señala que la ropa de Moreira presentaba rastros hemáticos coincidentes con la agresión y que los relatos de los testigos resultan consistentes entre sí y con los informes médicos y periciales.

Fundamentos de la prisión preventiva

En el escrito presentado al juez Caturla, el fiscal Furnari sostuvo que se cumplen los requisitos legales para dictar la medida cautelar, en virtud de lo previsto por los artículos 148, 151, 157 y 171 del Código Procesal Penal bonaerense.

El representante del Ministerio Público argumentó que existe verosimilitud en el derecho y peligro procesal, en tanto la gravedad de los delitos imputados —que contemplan una pena de cumplimiento efectivo— incrementa el riesgo de fuga. Además, advirtió sobre la posibilidad de que el imputado pueda influir sobre testigos o entorpecer el avance de la investigación.

En ese sentido, la fiscalía entiende que las medidas alternativas a la prisión preventiva resultarían insuficientes para garantizar los fines del proceso.

La calificación legal

El caso fue encuadrado bajo la figura de homicidio simple (artículo 79 del Código Penal) y lesiones leves (artículo 89), en concurso real (artículo 55).

La acusación quedó formalizada tras la declaración indagatoria que Moreira prestó en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal. Ahora, será el juez Caturla quien deba resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía y dicta la prisión preventiva solicitada.

Un hecho que conmocionó al barrio

El crimen de Héctor Javier Silva, un adolescente muy conocido en el barrio Itatí, generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y vecinos que reclamaron justicia en varias manifestaciones posteriores al hecho. La violencia del episodio, ocurrido en plena vía pública y en un espacio de uso comunitario, reavivó la preocupación por la inseguridad y los hechos violentos protagonizados por jóvenes en distintos puntos de la ciudad.

La resolución judicial sobre el pedido de prisión preventiva marcará el próximo paso de un proceso que busca esclarecer responsabilidades y avanzar hacia un eventual juicio oral.