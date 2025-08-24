domingo 24 de agosto de 2025
    • Se entregó una mujer prófuga por venta de drogas al menudeo, tras los allanamientos en el barrio Jorge Newbery

    La mujer se presentó en Fiscalía y quedó detenida por venta de estupefacientes. Días antes aprehendieron a su hermana con más de 150 dosis de cocaína.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    24 de agosto de 2025 - 20:41
    La mujer se entregó este domingo en la Fiscalía al verse cercada por los allanamientos realizados por la Policía de Drogas Ilícitas durante la última semana al estar involucrada en una investigación por venta de droga al menudeo en el barrio Jorge Newbery.

    LA OPINION

    Una mujer, acusada de integrar una organización criminal, dedicada a la venta de drogas al menudeo en el barrio Jorge Newbery se entregó este domingo en la sede de la Fiscalía, luego de verse cercada por los allanamientos realizados durante la última semana por la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

    El procedimiento se enmarca en una causa penal impulsada por el fiscal Francisco Furnari, quien había requerido al Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de Fernando Ayestarán, la orden de detención contra la imputada por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercio y comercialización de estupefacientes.

    La investigación venía avanzando con operativos concretados en distintos domicilios del barrio Jorge Newbery, donde la semana pasada fue arrestada la hermana de la ahora detenida. En ese allanamiento, los efectivos policiales secuestraron más de 150 dosis de cocaína fraccionadas en envoltorios listos para su distribución a consumidores.

    La mujer se entregó al verse cercada

    se entrego una mujer acusada de vender droga al menudeo en el barrio jorge newbery

    Ante la presión ejercida por la continuidad de las medidas judiciales, la mujer decidió presentarse por sus propios medios en el Ministerio Público Fiscal. Tras notificarse formalmente de la orden judicial, fue trasladada a una dependencia policial donde permanecerá alojada a disposición de la Justicia.

    De acuerdo con la acusación, la sospechosa formaría parte de una organización criminal con base en ese sector de la ciudad, dedicada a la venta de drogas en pequeñas cantidades, modalidad conocida como narcomenudeo. Los investigadores sostienen que el trabajo conjunto de la Fiscalía y la Delegación de Drogas Ilícitas permitió cercar a los presuntos responsables y avanzar en el desbaratamiento de un importante punto de venta.

    La detenida será indagada en las próximas horas por el fiscal Furnari, en el marco de la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. Se espera que durante la audiencia se le informe el material probatorio reunido en su contra y que se defina su situación procesal en los próximos días.

