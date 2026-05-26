Se desploma el crédito para autos usados: fuerte caída en el financiamiento

En materia de crédito, el mercado automotor argentino continúa evidenciando signos de debilidad, especialmente en el segmento de autos usados, donde el financiamiento sufrió una marcada caída en los últimos meses. Durante abril, se registraron apenas 30.954 operaciones prendarias, un volumen que confirma la retracción del crédito en el sector.

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Mientras que los vehículos 0km lograron sostener parte de la actividad —con 21.945 unidades financiadas—, el panorama es mucho más adverso en el mercado de segunda mano. Allí, solo se financiaron 9.009 unidades, lo que representa una fuerte baja tanto en la comparación mensual como interanual.

El informe revela que apenas el 5,8% de las transferencias de autos usados se concretan mediante financiamiento, una cifra que expone las dificultades de acceso al crédito. En este contexto, los bancos concentran la mayor participación dentro de las operaciones financiadas, seguidos por financieras tradicionales y entidades vinculadas a las marcas.

En contraste, el segmento de 0km mantiene una mayor penetración del crédito, ya que el 46% de las ventas se realizan mediante planes de ahorro o financiamiento directo de terminales.

En el acumulado del año, la tendencia negativa se profundiza: el financiamiento de usados registra una caída superior al 30%, afectado por factores como las altas tasas de interés, las restricciones financieras y la pérdida de poder adquisitivo. Un combo que sigue enfriando uno de los motores clave del mercado automotor.