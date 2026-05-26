¿Quién era el jubilado que chocó contra un tractor y murió decapitado en Miramar?

La víctima que murió en el siniestro fue identificada como Atilio Alberto Pallaro, de 77 años y padre de cuatro hijos.

Un jubilado de 77 años murió decapitado tras chocar contra un tractor en la ruta provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene, el lunes cerca de las 20.

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El hecho ocurrió el lunes cerca de las 20. La víctima, identificada como Atilio Alberto Pallaro, manejaba un Volkswagen Voyage e impactó contra un tractor Deutz conducido por Damián Rulín, un empleado rural de 21 años.

Según confirmaron los peritos al diario Clarín, el tractor llevaba un pinche con dos rollos de pastura que tapaban las luces traseras del vehículo, lo que habría dificultado la visibilidad.

En el choque, uno de los pinches de la herramienta agrícola le golpeó la cabeza a Pallaro y lo decapitó. La autopsia confirmó la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el diario citado, Pallaro tenía cuatro hijos y era muy conocido en la zona. Había trabajado en el Casino de Mar del Plata y era de Miramar.

El conductor del tractor se negó a declarar

El joven que manejaba el tractor, Damián Rulín, fue detenido y alojado en una comisaría de Miramar. Aunque tenía licencia de conducir, no estaba habilitado para manejar ese tipo de vehículos.

En las últimas horas, fue trasladado al complejo penitenciario de Batán y se negó a declarar ante el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, quien solicitó a la Justicia de Garantías que convirtiera la aprehensión en detención mientras avanza la investigación.

La causa fue caratulada como homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo con motor, una figura que contempla penas más severas por la gravedad del hecho.

Sobre todo, los investigadores remarcaron que el artículo 62 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe la circulación nocturna de maquinaria agrícola, así como también en situaciones de niebla.