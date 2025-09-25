Grilla completa y horarios del 20º San Pedro Country Music Festival

Grilla completa y horarios del 20 San Pedro Country Music Festival LAOPINION

San Pedro se viste de country con tres días de música, baile y cultura: La capital nacional del country se prepara para recibir a miles de fanáticos de todo el país en la 20º edición del San Pedro Country Music Festival, que se desarrollará entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre en el Paseo Público Municipal.

Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a más de 50 artistas que ofrecerán shows en vivo de country, folk, bluegrass, blues, rock y rockabilly. Además, el domingo se celebrará la quinta edición del encuentro de line dance “All Together”, con la participación de grupos y bailarines de toda Argentina.

Grilla completa y horarios Viernes 26 de septiembre 12:00 – The Olders

12:25 – Old Richard & His Band

12:50 – Los Grillos RNR 13:15 – The Nashville Rebels 13:40 – Marcos Lenn 14:05 – Johnny Boy And The Dancing Crickets 14:30 – Los Solitarios 14:55 – No Way 15:20 – Los Rodman 15:45 – Jere Sills y Las Liebres 16:10 – Tana Ramponi 16:35 – Cosmofabrica Country 17:00 – Bluesberry Band 17:25 – Lajtavary Family Band 17:50 – San Folk 18:15 – La Taba Country 18:40 – Sierra Ferrets 19:05 – Frank Jacket Y Los de Río Seco 19:30 – King Bee 19:55 – Pelvis 20:20 – Tinta de UBA 20:45 – Greentongues Freak Folk Music 21:10 – Rock & Rule Swing Band 21:45 – Naty Bravo 22:15 – Far West Sábado 27 de septiembre 11:00 – La Blue’s Ayres Band 11:25 – Tumbleweed 11:50 – The Reason 12:15 – Los Borbones 12:40 – The Queen of Hearts & Los 4 de Copas 13:05 – Gabriel Grätzer 13:30 – Funkaster 14:00 – Tributo a Johnny & June 14:25 – Cincinato 14:50 – Mila Barcala 15:15 – Rodeos Honky-Tonk 15:40 – Kurt’s Friend’s 16:05 – Charlie Callthrop All Stars 16:30 – Rock Idols 17:00 – Billy La Rocka 17:30 – Henry Donati & Southbound 18:00 – Tennesse Country 18:30 – Lustige Musikanten 19:00 – Presumidos Country Music 19:35 – Fernando Goin 20:10 – Adrián Tigen 20:45 – Fer Couto’s Wandering Souls 21:20 – Johnny Tedesco Domingo 28 de septiembre 10:30 – All Together 5 - Encuentro de Line Dance 11:00 – Cherry Collins 11:25 – Sweet Simphony 11:50 – Motorhome Roll Band 12:15 – Alex Viera & The Trackers 12:40 – Cuerdas Calientes 13:05 – Los Búfalos Sedientos 13:30 – Richard Lake 13:55 – La Rockabilera del Sur 14:20 – Pasto Loco 14:45 – Los Caracoles Suicidas 15:10 – Hot Pickin’ Brothers 15:35 – Orlando Curti & The Groove Seekers 16:05 – Angry Zeta 16:40 – Renegades Country Band 17:15 – Los Mentidores 18:00 – Mack Stevens’ Sons of Sam 18:35 – Countruck Band 19:20 – Nobull Countrymusic 20:05 – Vane & Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur 21:00 – Final del festival Un evento que ya es tradición Organizado desde hace dos décadas, el San Pedro Country Music Festival se ha consolidado como el encuentro más importante del género en Latinoamérica, combinando música, danza, cultura y turismo. El entorno natural del Paseo Público, a orillas del río, suma encanto a una experiencia única para toda la familia.

