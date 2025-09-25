jueves 25 de septiembre de 2025
    • Grilla completa y horarios del 20º San Pedro Country Music Festival

    Del 26 al 28 de septiembre, más de 50 shows gratuitos en San Pedro celebrarán la vigésima edición del festival de música country más grande del país.

    25 de septiembre de 2025 - 11:44
    Grilla completa y horarios del 20 San Pedro Country Music Festival

    LAOPINION

    San Pedro se viste de country con tres días de música, baile y cultura: La capital nacional del country se prepara para recibir a miles de fanáticos de todo el país en la 20º edición del San Pedro Country Music Festival, que se desarrollará entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre en el Paseo Público Municipal.

    Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a más de 50 artistas que ofrecerán shows en vivo de country, folk, bluegrass, blues, rock y rockabilly. Además, el domingo se celebrará la quinta edición del encuentro de line dance “All Together”, con la participación de grupos y bailarines de toda Argentina.

    Grilla completa y horarios

    Viernes 26 de septiembre

    12:00 – The Olders

    12:25 – Old Richard & His Band

    12:50 – Los Grillos RNR

    13:15 – The Nashville Rebels

    13:40 – Marcos Lenn

    14:05 – Johnny Boy And The Dancing Crickets

    14:30 – Los Solitarios

    14:55 – No Way

    15:20 – Los Rodman

    15:45 – Jere Sills y Las Liebres

    16:10 – Tana Ramponi

    16:35 – Cosmofabrica Country

    17:00 – Bluesberry Band

    17:25 – Lajtavary Family Band

    17:50 – San Folk

    18:15 – La Taba Country

    18:40 – Sierra Ferrets

    19:05 – Frank Jacket Y Los de Río Seco

    19:30 – King Bee

    19:55 – Pelvis

    20:20 – Tinta de UBA

    20:45 – Greentongues Freak Folk Music

    21:10 – Rock & Rule Swing Band

    21:45 – Naty Bravo

    22:15 – Far West

    Sábado 27 de septiembre

    11:00 – La Blue’s Ayres Band

    11:25 – Tumbleweed

    11:50 – The Reason

    12:15 – Los Borbones

    12:40 – The Queen of Hearts & Los 4 de Copas

    13:05 – Gabriel Grätzer

    13:30 – Funkaster

    14:00 – Tributo a Johnny & June

    14:25 – Cincinato

    14:50 – Mila Barcala

    15:15 – Rodeos Honky-Tonk

    15:40 – Kurt’s Friend’s

    16:05 – Charlie Callthrop All Stars

    16:30 – Rock Idols

    17:00 – Billy La Rocka

    17:30 – Henry Donati & Southbound

    18:00 – Tennesse Country

    18:30 – Lustige Musikanten

    19:00 – Presumidos Country Music

    19:35 – Fernando Goin

    20:10 – Adrián Tigen

    20:45 – Fer Couto’s Wandering Souls

    21:20 – Johnny Tedesco

    Domingo 28 de septiembre

    10:30 – All Together 5 - Encuentro de Line Dance

    11:00 – Cherry Collins

    11:25 – Sweet Simphony

    11:50 – Motorhome Roll Band

    12:15 – Alex Viera & The Trackers

    12:40 – Cuerdas Calientes

    13:05 – Los Búfalos Sedientos

    13:30 – Richard Lake

    13:55 – La Rockabilera del Sur

    14:20 – Pasto Loco

    14:45 – Los Caracoles Suicidas

    15:10 – Hot Pickin’ Brothers

    15:35 – Orlando Curti & The Groove Seekers

    16:05 – Angry Zeta

    16:40 – Renegades Country Band

    17:15 – Los Mentidores

    18:00 – Mack Stevens’ Sons of Sam

    18:35 – Countruck Band

    19:20 – Nobull Countrymusic

    20:05 – Vane & Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur

    21:00 – Final del festival

    Un evento que ya es tradición

    Organizado desde hace dos décadas, el San Pedro Country Music Festival se ha consolidado como el encuentro más importante del género en Latinoamérica, combinando música, danza, cultura y turismo. El entorno natural del Paseo Público, a orillas del río, suma encanto a una experiencia única para toda la familia.

