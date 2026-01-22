San Pedro: Continúa la vacunación libre contra el dengue en el Hospital Subzonal Emilio Ruffa

La Secretaría de Salud, informó que se mantiene vigente la campaña de vacunación contra el dengue en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" .

El Hospital Dr. Emilio Ruffa continúa aplicando la vacuna contra el dengue en el marco de la campaña sanitaria vigente en San Pedro . El operativo es de acceso libre, sin inscripción previa, y está dirigido a vecinos que cumplan con los criterios definidos por las autoridades de salud .

Desde la Secretaría de Salud se informó que la inmunización está destinada a personas de entre 15 y 59 años, sin distinción entre quienes hayan padecido la enfermedad con anterioridad y quienes no. En el caso de pacientes que ya tuvieron dengue, se recordó que la aplicación de la vacuna debe realizarse únicamente luego de transcurridos seis meses desde el alta médica, conforme al protocolo vigente.

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de respetar estas indicaciones, ya que forman parte de las recomendaciones oficiales para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento preventivo.

La vacuna contra el dengue se aplica mediante un esquema de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre la primera y la segunda aplicación. Este cronograma es fundamental para alcanzar una adecuada respuesta inmunológica y una mayor protección frente a la enfermedad.

En cuanto a las contraindicaciones, se aclaró que no pueden recibir la vacuna las personas embarazadas, las mujeres que se encuentren en período de lactancia ni los pacientes inmunosuprimidos. Asimismo, quienes presenten enfermedades preexistentes o estén bajo tratamientos médicos específicos deben consultar previamente con el personal del vacunatorio.

Días y horarios de atención en el Hospital

El operativo de vacunación se desarrolla en el Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa” de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 12:00. Desde el municipio recordaron que, por razones de seguridad médica, todas las personas vacunadas deben permanecer en el establecimiento entre 15 y 20 minutos luego de la aplicación, a fin de realizar una observación preventiva.

Finalmente, se reiteró la importancia de acercarse a los centros de salud habilitados y aprovechar la campaña, especialmente en un contexto donde la prevención resulta clave para reducir el impacto del dengue en la comunidad.