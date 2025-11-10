San Pedro: Concejales radicales piden evaluar la rescisión del contrato de fotomultas con CECAITRA

El proyecto radical destaca observaciones recientes del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sobre CECAITRA, entidad que opera el sistema de fotomultas en San Pedro y otros municipios. Seguridad vial

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) del Partido de San Pedro presentó un proyecto de resolución ante el HCD solicitando al Ejecutivo evaluar la rescisión del contrato de prestación del servicio de fotomultas con CECAITRA, luego de que organismos provinciales detectaran presuntas irregularidades en la gestión de la empresa.

Controversias legales y observaciones del Tribunal de Cuentas El proyecto radical destaca observaciones recientes del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sobre CECAITRA, entidad que opera el sistema de fotomultas en San Pedro y otros municipios. El Tribunal advirtió que, aunque CECAITRA se registra como asociación civil, en la práctica funciona como empresa concesionaria, administrando equipos y cobrando multas, sin capacidad jurídica para prestar el servicio.

Antecedentes judiciales y causas en trámite Los concejales también señalan que CECAITRA está involucrada en investigaciones judiciales en La Plata y Campana, donde se realizaron allanamientos relacionados con facturación y manejo de las fotomultas. Una de estas causas incluso vinculó a figuras políticas provinciales, generando renuncias y cuestionamientos sobre la vinculación de la empresa con grupos de gestores del sistema.

El proyecto de un bloque del HCD presentó una solicitud formal de rescisión contractual al Ejecutivo En su proyecto, los ediles Paola Basso, Lucas Pisani, Hugo Binimelis y Yanina Batalla solicitan al Departamento Ejecutivo municipal que, previa consulta con organismos de contralor y Asesoría General de Gobierno, evalúe la viabilidad de la contratación y analice la rescisión del contrato vigente con CECAITRA, considerando los antecedentes legales y los reparos provinciales sobre la prestación del servicio.

Compartí esta nota en redes sociales:





