domingo 21 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Comerciantes Unidos rechazó el aumento de tasas y pidió abrir un canal de diálogo con el Municipio

    El sector comercial de San Pedro cuestionó el incremento aprobado por el Concejo Deliberante y advirtió que el impacto supera la inflación.

    21 de diciembre de 2025 - 10:15
    El Grupo de Comerciantes Unidos de San Pedro expresó su enérgico rechazo al reciente aumento de las tasas municipales aprobado por el Concejo Deliberante, al considerar que el ajuste resulta desproporcionado frente a la inflación real y agrava la delicada situación que atraviesa el comercio local en un contexto económico adverso.

    Aumento de tasas municipales: fuerte impacto en el comercio local

    Según señalaron desde la organización, el incremento aprobado —aunque reducido respecto del proyecto original tras un acuerdo entre bloques— genera un impacto directo sobre la sostenibilidad de los comercios, muchos de los cuales ya operan con márgenes mínimos.

    Desde Comerciantes Unidos advirtieron que el sector enfrenta simultáneamente una marcada caída del consumo, un aumento sostenido de los costos operativos y una presión impositiva creciente que dificulta la continuidad de numerosos emprendimientos.

    “Medidas de este tipo ponen en riesgo la continuidad de muchos negocios y los puestos de trabajo que estos generan, además de afectar de manera directa a toda la ciudadanía de San Pedro”, expresaron a través de un comunicado.

    Caída del consumo y presión impositiva: un escenario crítico

    El documento difundido por el grupo remarca que el comercio local atraviesa una coyuntura especialmente compleja, marcada por la retracción del poder adquisitivo y la disminución del movimiento comercial en distintos rubros.

    En ese marco, el aumento de las tasas municipales es interpretado como un factor que profundiza la crisis, al sumar una nueva carga económica en un contexto donde muchos comerciantes luchan por sostener la actividad y cumplir con sus obligaciones.

    Desde la agrupación sostienen que la situación no solo afecta a los propietarios de los negocios, sino también a empleados, proveedores y consumidores, generando un impacto en toda la economía local.

    Pedido de diálogo y revisión del aumento de tasas

    Ante este escenario, el Grupo de Comerciantes Unidos solicitó formalmente a las autoridades municipales una revisión integral del aumento aprobado y reclamó la apertura de canales de diálogo con el Ejecutivo local.

    La entidad remarcó la necesidad de construir soluciones consensuadas, que contemplen la realidad económica actual y permitan preservar el entramado comercial de la ciudad.

    “Defender el comercio local es también defender a los vecinos y vecinas de San Pedro, que sostienen día a día la economía de nuestra ciudad”, concluyeron desde la organización, al tiempo que reiteraron su predisposición a dialogar para encontrar alternativas viables.

    Dejá tu comentario

