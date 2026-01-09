San Pedro: Comenzaron las obras de mejora integral en el Estadio Municipal Don José de San Martín

Hace pocos días comenzaron una serie de obras de mejora en el Estadio Municipal Don José de San Martín , de San Pedro , con intervenciones que abarcan tanto aspectos deportivos como estructurales. Los trabajos buscan optimizar la seguridad , la funcionalidad del predio y la comodidad del público que asiste habitualmente a los eventos.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Deportes, a cargo de Pablo Guereta, y tiene como uno de sus ejes centrales la reapertura del histórico ingreso por calle Bozzano. Este acceso había sido clausurado años atrás, cuando la entrada principal fue trasladada a calle Belgrano, dejando inconclusas varias obras proyectadas en aquella etapa.

En este sector también se avanza con el cerramiento de las cabeceras sobre calle Bozzano, una obra largamente anunciada en el pasado pero nunca ejecutada. Además, se renovará el piso de ingreso, el portón de acceso y se construirá una rampa para personas con discapacidad, mejorando la accesibilidad general del estadio.

Dentro del plan de trabajos también se incluyen reparaciones en la infraestructura existente. Se intervendrán los baños del sector visitante, que hasta ahora presentaban serias dificultades de acceso, y se realizarán tareas de refacción en los vestuarios.

A esto se suma una pintura general del estadio, con el objetivo de recuperar su aspecto y brindar mejores condiciones tanto para los deportistas como para el público que concurre a cada jornada.

Puesta a punto del campo de juego y sistema de iluminación

En el plano estrictamente deportivo, se están realizando tareas de nivelación del campo de juego, con especial atención en las áreas y los sectores de los arcos. También se trabaja en la mejora del espacio destinado a los bancos de suplentes.

Por último, se optimizará el sistema de iluminación inaugurado en septiembre pasado, apuntando a lograr mejores condiciones para entrenamientos y competencias nocturnas. Desde el ámbito deportivo destacaron que estas obras representan un primer paso fundamental para recuperar el brillo histórico del estadio, cuyo cuidado futuro dependerá también del compromiso de clubes, deportistas y asistentes.