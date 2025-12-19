San Pedro: CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital

El gremio de profesionales de la salud nucleados en la CICOP , seccional San Pedro, anunció un paro total de actividades por tiempo indeterminado a partir de la medianoche de este viernes, en reclamo por el incumplimiento en el pago de salarios , horas de guardia y el medio aguinaldo.

La medida de fuerza fue comunicada a través de un documento firmado por la comisión directiva local, encabezada por Silvia Garzón, en el que se advierte que la situación económica de los trabajadores llegó a un punto crítico. Desde el sindicato sostuvieron que la falta de acreditación de haberes básicos y adicionales afecta directamente la organización del sistema de salud y pone en tensión el normal funcionamiento del Hospital Municipal.

Según detallaron, el paro se mantendrá vigente hasta tanto se efectúe el depósito correspondiente de las guardias adeudadas y del medio aguinaldo, compromisos que —afirman— no fueron cumplidos por el Ejecutivo municipal en los plazos previstos. La conducción gremial remarcó que el reclamo no es nuevo y que se agotaron instancias previas de diálogo sin obtener respuestas concretas.

En paralelo al cese total de actividades, la CICOP convocó a un cacerolazo que se realizará este viernes a las 10:00 en el acceso al Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa”. La protesta está dirigida tanto a los afiliados como a la comunidad en general, con el objetivo de visibilizar el conflicto y sumar apoyo social al reclamo.

“Convocamos a todos los afiliados a concentrarse en la puerta del hospital para participar del cacerolazo. Llevar carteles y algo para hacer ruido”, señalaron desde el gremio. Además, aclararon que al tratarse de una medida de fuerza formal, el personal médico podrá participar de la manifestación sin riesgo de sanciones administrativas.

Impacto del paro en la atención del sistema de salud

Si bien desde la organización gremial garantizaron el funcionamiento de las guardias mínimas, tal como lo establece la normativa vigente, el paro impactará de manera directa en la atención diaria. Consultorios externos, turnos programados, estudios médicos y cirugías no urgentes se verán suspendidos mientras dure el conflicto.

Desde la CICOP advirtieron que la situación afecta no solo a los trabajadores de la salud sino también a los vecinos que dependen del sistema público. “Esta lucha es de todos, no solo de unos pocos”, expresaron, y reiteraron el pedido de una solución inmediata que permita normalizar el pago de haberes y restablecer la prestación habitual de los servicios sanitarios en la ciudad.