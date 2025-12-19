viernes 19 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital

    El gremio de profesionales de la salud de San Pedro lanzó una huelga total por falta de pago de salarios y guardias y anunció una protesta pública.

    19 de diciembre de 2025 - 13:59
    CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital

    CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital

    Google

    El gremio de profesionales de la salud nucleados en la CICOP, seccional San Pedro, anunció un paro total de actividades por tiempo indeterminado a partir de la medianoche de este viernes, en reclamo por el incumplimiento en el pago de salarios, horas de guardia y el medio aguinaldo.

    Lee además
    La Sociedad Rural de San Pedro manifestó su profunda preocupación y se declaró en estado de alerta tras el anuncio del nuevo presupuesto municipal.

    San Pedro: La Sociedad Rural se declaró en estado de alerta por los fuertes aumentos de tasas municipales
    El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Nicolás resolvió decretar la falta de mérito en favor de autoridades actuales y anteriores de la Municipalidad de San Pedro, en el marco de una causa que investiga el presunto vertido de efluentes cloacales sin tratamiento en el Río Paraná.

    San Pedro: Falta de mérito para el intendente y funcionarios en la causa por contaminación del Río Paraná

    Paro de CICOP en San Pedro por falta de pago de salarios

    La medida de fuerza fue comunicada a través de un documento firmado por la comisión directiva local, encabezada por Silvia Garzón, en el que se advierte que la situación económica de los trabajadores llegó a un punto crítico. Desde el sindicato sostuvieron que la falta de acreditación de haberes básicos y adicionales afecta directamente la organización del sistema de salud y pone en tensión el normal funcionamiento del Hospital Municipal.

    Según detallaron, el paro se mantendrá vigente hasta tanto se efectúe el depósito correspondiente de las guardias adeudadas y del medio aguinaldo, compromisos que —afirman— no fueron cumplidos por el Ejecutivo municipal en los plazos previstos. La conducción gremial remarcó que el reclamo no es nuevo y que se agotaron instancias previas de diálogo sin obtener respuestas concretas.

    Cacerolazo frente al Hospital Municipal Emilio Ruffa

    En paralelo al cese total de actividades, la CICOP convocó a un cacerolazo que se realizará este viernes a las 10:00 en el acceso al Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa”. La protesta está dirigida tanto a los afiliados como a la comunidad en general, con el objetivo de visibilizar el conflicto y sumar apoyo social al reclamo.

    “Convocamos a todos los afiliados a concentrarse en la puerta del hospital para participar del cacerolazo. Llevar carteles y algo para hacer ruido”, señalaron desde el gremio. Además, aclararon que al tratarse de una medida de fuerza formal, el personal médico podrá participar de la manifestación sin riesgo de sanciones administrativas.

    Impacto del paro en la atención del sistema de salud

    Si bien desde la organización gremial garantizaron el funcionamiento de las guardias mínimas, tal como lo establece la normativa vigente, el paro impactará de manera directa en la atención diaria. Consultorios externos, turnos programados, estudios médicos y cirugías no urgentes se verán suspendidos mientras dure el conflicto.

    Desde la CICOP advirtieron que la situación afecta no solo a los trabajadores de la salud sino también a los vecinos que dependen del sistema público. “Esta lucha es de todos, no solo de unos pocos”, expresaron, y reiteraron el pedido de una solución inmediata que permita normalizar el pago de haberes y restablecer la prestación habitual de los servicios sanitarios en la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: La Sociedad Rural se declaró en estado de alerta por los fuertes aumentos de tasas municipales

    San Pedro: Falta de mérito para el intendente y funcionarios en la causa por contaminación del Río Paraná

    San Pedro: El Instituto SADIV presenta sus carreras educativas 2026 con una charla informativa abierta

    El Puerto de San Pedro embarca 30 mil toneladas de trigo y cebada rumbo a mercados internacionales

    San Pedro: Presupuesto 2026, salud concentrará casi la mitad de los $58.461 millones municipales

    San Pedro: El Sanatorio COOPSER pone en riesgo su funcionamiento por una millonaria deuda de Unión Personal

    San Pedro: El laboratorio del Hospital Privado SADIV logró su primera acreditación en calidad

    Escándalo en el Concejo Deliberante de San Pedro: Ferrari denunció penalmente a Rivas por una agresión física

    San Pedro: Fernanda Sendón asumió un nuevo mandato al frente de FEB

    San Pedro: Definen el listado de Mayores Contribuyentes que votará el aumento de tasas en 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    “Nosotros vivimos toda la vida acá y están cerrando todo lo que es donde salían los andadores y no tenemos otro medio”.

    Baradero: Isleños denuncian que podrían quedar incomunicados por el cierre de un acceso clave a la ciudad

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Al chatarrero lo detuvieron porque trasladaba cable del tendido de media tensión de la CELP y 50 kilos de alambres de cobre.

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados

    Por Alfonso Godoy
    Los somiseros aceleraron las negociaciones en los últimos días tras el tricampeonato en la Primera local y concretaron las incorporaciones del interno Sebastián Uranga (h), del escolta Juan Pablo Pedemonte y del joven base Emanuel Ferreyra, oriundo de Comodoro Rivadavia.

    Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

    Con entrada libre y gratuita, el Inclusive Model Fest cierra, en el Parque Belgrano, el Mes de la Discapacidad.

    Una alfombra roja para la inclusión: casi 50 personas con discapacidad desfilarán en el Inclusive Model Fest

    Vuelven las Fiestasde fin de año y regresa la urticante problemática de la pirotecnia.

    "La gente no toma conciencia": el impacto de la pirotecnia en las mascotas

    CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital

    San Pedro: CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital