sábado 08 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: CICOP convoca a un paro para el lunes por falta de acuerdo con el Ejecutivo

    En la ciudad de San Pedro CICOP al paro por 24 horas para el lunes ante la falta de pagos y avances en las negociaciones salariales.

    8 de noviembre de 2025 - 15:15
    Silvia Garzón, vocera de CICOP, explicó que el Ejecutivo Municipal no cumplió con los retroactivos adeudados correspondientes

    Silvia Garzón, vocera de CICOP, explicó que el Ejecutivo Municipal no cumplió con los retroactivos adeudados correspondientes

    Google

    Profesionales de la salúd médica hospitalaria se reunieron en asamblea en el subsuelo del Hospital "Emilio Ruffa" de San Pedro y decidieron convocar un paro de 24 horas para el próximo lunes. La medida afecta el funcionamiento normal del centro asistencial y los distintos centros de salud del distrito, tras el rechazo a las propuestas del Ejecutivo municipal.

    Lee además
    Eduardo Álvarez, fue autorizado por la Justicia a volver a desempeñar sus funciones en el mismo lugar de trabajo, donde se encuentra la empleada que lo denunció por violencia de género y maltrato laboral.

    San Pedro: Autorizan a Eduardo Álvarez a volver a trabajar junto a la empleada que lo denunció
    Atlético Baradero se consagró campeón del torneo Horacio “Mono” Leiva de primera división

    Atlético Baradero venció a Mitre de San Pedro, se coronó campeón y es bicampeón del básquetbol local

    Incumplimientos salariales motivan la medida de fuerza en salud

    Silvia Garzón, vocera de CICOP, explicó que el Ejecutivo Municipal no cumplió con los retroactivos adeudados correspondientes a febrero, marzo, mayo y julio, ni con los aumentos pactados para agosto y octubre. “En total, eso significa que estamos un 20% por debajo de los sueldos que corresponden”, precisó la referente del gremio.

    Detalles del paro y garantía de guardias mínimas

    La salud para el lunes en San Pedro y será de 24 horas y, como es habitual, contará con la garantía del cumplimiento de las guardias mínimas en todos los servicios. “Vamos a esperar a mañana para ver los pagos, pero la asamblea decidió avanzar con la medida de fuerza”, señaló Garzón, enfatizando la unidad de los profesionales ante la falta de respuestas del Ejecutivo.

    Posibles nuevas medidas y visibilización de la situación

    En una próxima asamblea, prevista dentro de una semana, se analizará la continuidad de las medidas de fuerza. Entre las alternativas evaluadas por los profesionales se encuentra la instalación de una carpa blanca frente al hospital, con el objetivo de visibilizar la problemática ante la sociedad y reforzar el reclamo por salarios y condiciones laborales dignas.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Autorizan a Eduardo Álvarez a volver a trabajar junto a la empleada que lo denunció

    Atlético Baradero venció a Mitre de San Pedro, se coronó campeón y es bicampeón del básquetbol local

    Condenaron a 9 años de prisión al abogado sampedrino Patricio Serjal por asociación ilícita

    Comienza la 31ª Semana de la Juventud en San Pedro con música, talleres y deportes

    Salud: Mapa de arsénico en el agua, San Pedro mantiene alerta moderada

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia

    ATE San Pedro alerta por salarios atrasados y grave situación económica de municipales

    Gran operativo de Gendarmería en San Pedro por causas federales: allanamientos y fuerte despliegue

    San Pedro: Escuelas evaluaron los resultados de "Desde el Aula", el programa piloto de reciclaje

    San Pedro: Un Toxodonte llega al Museo Paleontológico y revive la historia de Darwin

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El presunto jefe de una organización de “piratas del asfalto” fue detenido en Almirante Brown

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paraná se medirá en el Lasanta ante San Martín de Peréz Millán

    San Nicolás: se juega la fecha 6 de fútbol del Regional Federal y Paraná necesita ganar frente a San Martín
    El Municipio de Zárate brindó una capacitación sobre comunidad Sorda y Lengua de Señas Argentina en Toyota.

    Capacitación nacional en Lengua de Señas: Zárate y Toyota promueven inclusión laboral

    Silvia Garzón, vocera de CICOP, explicó que el Ejecutivo Municipal no cumplió con los retroactivos adeudados correspondientes

    San Pedro: CICOP convoca a un paro para el lunes por falta de acuerdo con el Ejecutivo

    La nueva sucursal de Ipplis en Pergamino, abrió hace apenas un mes en avenida Juan B. Justo 2316.

    Ipplis: el helado que llegó a Pergamino para cambiar la experiencia del postre

    El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las centrales nucleares del país, entre ellas Atucha I y II ubicadas en Lima, partido de Zárate.

    Zárate: El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica y fija un plazo de un año