San Pedro: CICOP convoca a un paro para el lunes por falta de acuerdo con el Ejecutivo

Profesionales de la salúd médica hospitalaria se reunieron en asamblea en el subsuelo del Hospital "Emilio Ruffa" de San Pedro y decidieron convocar un paro de 24 horas para el próximo lunes. La medida afecta el funcionamiento normal del centro asistencial y los distintos centros de salud del distrito, tras el rechazo a las propuestas del Ejecutivo municipal.

Incumplimientos salariales motivan la medida de fuerza en salud Silvia Garzón, vocera de CICOP, explicó que el Ejecutivo Municipal no cumplió con los retroactivos adeudados correspondientes a febrero, marzo, mayo y julio, ni con los aumentos pactados para agosto y octubre. “En total, eso significa que estamos un 20% por debajo de los sueldos que corresponden”, precisó la referente del gremio.

Detalles del paro y garantía de guardias mínimas La salud para el lunes en San Pedro y será de 24 horas y, como es habitual, contará con la garantía del cumplimiento de las guardias mínimas en todos los servicios. “Vamos a esperar a mañana para ver los pagos, pero la asamblea decidió avanzar con la medida de fuerza”, señaló Garzón, enfatizando la unidad de los profesionales ante la falta de respuestas del Ejecutivo.

Posibles nuevas medidas y visibilización de la situación En una próxima asamblea, prevista dentro de una semana, se analizará la continuidad de las medidas de fuerza. Entre las alternativas evaluadas por los profesionales se encuentra la instalación de una carpa blanca frente al hospital, con el objetivo de visibilizar la problemática ante la sociedad y reforzar el reclamo por salarios y condiciones laborales dignas.

