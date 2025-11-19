San Pedro celebrará el Día de la Soberanía en Vuelta de Obligado, escenario histórico nacional

Este jueves 20 de noviembre a las 9:30, la Municipalidad de San Pedro llevará adelante el acto protocolar oficial por el Día de la Soberanía Nacional, en el histórico paraje Vuelta de Obligado, escenario central de una de las gestas más importantes de la historia argentina. cronicasanpedro.com

San Pedro se prepara para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional con un acto oficial en Vuelta de Obligado, lugar donde se libró la célebre batalla del 20 de noviembre de 1845. Autoridades, vecinos y estudiantes se reunirán para rendir homenaje a los héroes que defendieron la soberanía argentina frente a fuerzas extranjeras.

La Batalla de Vuelta de Obligado: un símbolo de resistencia El 20 de noviembre de 1845, tropas argentinas bajo el mando del general Lucio N. Mansilla enfrentaron a fuerzas anglo-francesas que buscaban avanzar sobre los ríos interiores. Con cadenas sobre el Paraná y baterías dispuestas en las barrancas, los soldados demostraron valor y determinación a pesar de la inferioridad en armamento.

Juan Manuel de Rosas y la defensa de la soberanía El gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, lideró políticamente la resistencia y delegó la estrategia militar en Mansilla. Su decisión de no ceder ante potencias extranjeras consolidó un precedente histórico en la defensa de la independencia y la autodeterminación nacional.

Un acto histórico para los sampedrinos San Pedro ofrece un privilegio único: realizar la ceremonia en el propio escenario de la gesta, hoy declarado Lugar Histórico Nacional. Participar del acto permite a vecinos y estudiantes conectar directamente con la historia y celebrar la identidad y el patrimonio argentino.

