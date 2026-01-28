San Pedro celebra el cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026

La iniciativa, que alcanzó a niños, niñas y adolescentes de todo el distrito durante el mes de enero, fue impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y el derecho a la recreación en el período estival. notisanpedro.info

Se desarrolló en la mañana de ayer el acto de clausura del Programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 en el Estadio Municipal, donde niños, niñas y adolescentes de todo San Pedro participaron de juegos, postas atléticas y exhibiciones de habilidades adquiridas durante enero, en una jornada que combinó recreación, deporte y continuidad pedagógica en un entorno seguro y educativo.

Clausura del programa en el Estadio Municipal Ayer se realizó el acto de cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 en el Estadio Municipal de San Pedro. La jornada contó con la participación de alumnos de diversas escuelas primarias y centros educativos complementarios del distrito, quienes disfrutaron de postas atléticas, juegos grupales y exhibiciones de habilidades adquiridas durante el verano.

Participación de autoridades y comunidad educativa El evento reunió al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, concejales, consejeros escolares y miembros del equipo de gobierno local. Además, las comunidades educativas de las Escuelas Primarias N° 10, 24 y 47, junto a los Centros Educativos Complementarios N° 801 y 804, estuvieron presentes activamente, reafirmando la importancia del programa en la vida escolar y social de los chicos.

Objetivos y resultados del programa Impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación, el programa buscó garantizar la continuidad pedagógica y el derecho a la recreación durante el verano. Las autoridades destacaron que el éxito del ciclo fue posible gracias al trabajo conjunto entre equipos directivos, docentes, auxiliares, coordinadores y guardavidas, asegurando un entorno seguro, inclusivo y educativo para todos los participantes.

Compartí esta nota en redes sociales:





