miércoles 12 de noviembre de 2025
    • San Pedro: Buque tanque argentino varó en el Río Paraná pero no afecta la actividad del puerto

    El buque Paulino C quedó varado aguas abajo de San Lorenzo. Prefectura y el Puerto de San Pedro coordinan tareas para su liberación.

    12 de noviembre de 2025 - 14:40
    El Dr. Carlos Casini, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, brindó detalles sobre el suceso e&nbsp;informó que personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) trabajó en la zona afectada para supervisar las maniobras y coordinar la asistencia necesaria.

    notisanpedro.info

    Un buque tanque de bandera argentina varó en el Río Paraná, a la altura de San Lorenzo, sin afectar la operatoria portuaria en San Pedro. Prefectura Naval Argentina y el Consorcio de Gestión del Puerto local confirmaron que trabajan en el área para liberar la embarcación y garantizar la navegación segura.

    El buque Paulino C quedó encallado aguas abajo de San Lorenzo

    El incidente ocurrió durante la madrugada del martes, cuando el buque tanque Paulino C navegaba aguas abajo rumbo a su destino. Según fuentes oficiales, la embarcación sufrió una varadura leve en un sector del canal principal del Paraná, lo que obligó a detener su marcha para evitar daños estructurales.

    El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Dr. Carlos Casini, explicó que personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) se encuentra en la zona supervisando las maniobras. “Se trabaja con todas las medidas de seguridad correspondientes y no hay riesgos para otras embarcaciones”, precisó en diálogo con Somos Noticias San Pedro.

    Remolcadores especializados intervienen para liberar la embarcación

    De acuerdo con el informe oficial, ya se convocaron remolcadores de apoyo para realizar las maniobras de reflote. Los trabajos buscan estabilizar el buque y desplazarlo hacia un área con mayor profundidad. “Se trata de operaciones complejas pero habituales en la navegación fluvial”, explicó Casini, quien aseguró que el procedimiento se desarrolla bajo estricto control técnico.

    El Paulino C había finalizado recientemente un proceso de mantenimiento y reparaciones, tras el cual había sido declarado nuevamente apto para transportar derivados del petróleo y productos químicos, lo que agrega especial atención a las tareas de asistencia y supervisión ambiental.

    El Puerto de San Pedro mantiene su actividad normal

    Desde el Consorcio de Gestión remarcaron que el incidente no afecta la operatoria local. “La entrada y salida de otros buques en el puerto de San Pedro se desarrolla con total normalidad”, subrayó Casini. Las autoridades portuarias y de Prefectura mantienen un monitoreo constante de la situación hasta que el buque sea liberado por completo.

    Fuentes del sector indicaron que el tráfico fluvial en la zona continúa activo y que no se registran demoras en las cargas ni en las exportaciones que operan desde San Pedro. Se prevé que, una vez concluidas las maniobras de reflote, el Paulino C pueda retomar su itinerario sin mayores complicaciones.

