domingo 04 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Bomberos Voluntarios lanzan la tradicional rifa del "Chanchomóvil" para recaudar fondos

    Bomberos de San Pedro puso en marcha una nueva edición de la rifa solidaria del “Chanchomóvil”, una campaña histórica que se extenderá durante todo enero.

    4 de enero de 2026 - 16:00
    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro puso en marcha una nueva edición de su tradicional rifa del “Chanchomóvil”, una iniciativa solidaria que se desarrollará durante todo el mes de enero con el fin de recaudar fondos para la operatividad de la institución.&nbsp;

    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro puso en marcha una nueva edición de su tradicional rifa del “Chanchomóvil”, una iniciativa solidaria que se desarrollará durante todo el mes de enero con el fin de recaudar fondos para la operatividad de la institución. 

    notisanpedro.info

    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro lanzó oficialmente una nueva edición de su tradicional rifa del “Chanchomóvil”, una iniciativa solidaria que año tras año convoca el apoyo de la comunidad. La campaña solidaria se desarrollará durante todo el mes de enero y tiene como objetivo recaudar fondos destinados al sostenimiento operativo de la institución.

    Lee además
    Una decisión tomada por la Comisión Directiva del Club Pescadores y Náutica San Pedro pone en suspenso la continuidad del canotaje.

    El Club Pescadores de San Pedro tomó una decisión interna que pone en riesgo la continuidad del canotaje
    Hasta el momento se registraron alrededor de 1900 denuncias. De acuerdo a las características fueron derivadas a los diferentes equipos para su seguimiento. En más de 500 casos se debió recurrir a la guardia. Esto demuestra la urgencia por resolver casos por el riesgo que implicaban.

    San Pedro: Más de 230 mujeres recibieron acompañamiento psicológico por violencia de género

    Una campaña solidaria que involucra a todo el cuerpo de bomberos

    En esta oportunidad, la rifa cuenta con una participación articulada entre los integrantes del Cuerpo Activo y los efectivos del Destacamento N°1 de Gobernador Castro y el Destacamento N°2 de Río Tala. Todos ellos estarán abocados a la comercialización de los números, reforzando el trabajo conjunto y el compromiso territorial de la institución.

    Desde la Asociación destacaron que esta modalidad permite un contacto directo con los vecinos, fortaleciendo el vínculo comunitario y garantizando la transparencia de la campaña solidaria.

    Cómo y dónde comprar la rifa del “Chanchomóvil”

    La venta de los números se realizará de manera exclusiva a través de los bomberos voluntarios, tanto en forma directa como durante la recorrida oficial de las unidades por las calles de la ciudad. Este operativo especial ya tiene fecha confirmada: será el sábado 17 de enero a partir de las 17:00, cuando los móviles recorrerán distintos puntos de San Pedro.

    Cada número tiene un valor de $2.000, una cifra accesible que permite a los vecinos colaborar activamente con una institución clave para la seguridad de la comunidad.

    Sorteo por Quiniela Nocturna y destino de los fondos recaudados

    El ganador de la rifa será determinado a través del sorteo de la Quiniela Nocturna de la Provincia, un mecanismo habitual que brinda garantías y confianza a los participantes. Los fondos obtenidos serán destinados a cubrir gastos operativos, mantenimiento de unidades, equipamiento y necesidades diarias del servicio.

    Desde Bomberos Voluntarios remarcaron que este tipo de campañas resultan fundamentales para sostener el funcionamiento de la institución y agradecieron, una vez más, el permanente acompañamiento de la comunidad sampedrina.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Club Pescadores de San Pedro tomó una decisión interna que pone en riesgo la continuidad del canotaje

    San Pedro: Más de 230 mujeres recibieron acompañamiento psicológico por violencia de género

    Rural Bike San Pedro: Juan José Paz ganó la última competencia del 2025 en Gobernador Castro

    San Pedro: Quiénes y cuánto deberán pagar por llevar residuos al Basural

    Comienza la Misión Emaús: jóvenes de la diócesis llegan a San Pedro para anunciar que Jesús vive

    Hospital y Clínica Coopser San Pedro: el asueto dejó al descubierto fallas del sistema de salud

    Puerto de San Pedro: Un buque liberiano exporta más de 31 mil toneladas de trigo

    Centros de Salud en San Pedro: horarios, especialidades y profesionales que atenderán en cada barrio

    San Pedro: El Ministerio de Seguridad ascendió a Paola Vela al grado de Comisario

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro, un ingreso en abandono que preocupa a vecinos y turistas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Hasta el momento se registraron alrededor de 1900 denuncias. De acuerdo a las características fueron derivadas a los diferentes equipos para su seguimiento. En más de 500 casos se debió recurrir a la guardia. Esto demuestra la urgencia por resolver casos por el riesgo que implicaban.

    San Pedro: Más de 230 mujeres recibieron acompañamiento psicológico por violencia de género

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Aunque todavía no hubo confirmación oficial, ya se trabaja en la décima edición del Festival RICO, uno de los eventos gastronómicos y culturales más convocantes de San Nicolás, que se realizaría durante el fin de semana largo de Carnaval.

    San Nicolás: Preparan la décima edición del Festival RICO para el fin de semana largo de Carnaval
    Una decisión tomada por la Comisión Directiva del Club Pescadores y Náutica San Pedro pone en suspenso la continuidad del canotaje.

    El Club Pescadores de San Pedro tomó una decisión interna que pone en riesgo la continuidad del canotaje

    Desde el 2 de enero comenzó a regir en Ramallo la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial, un recargo del 2% por litro de combustible que ya encarece entre 25 y 30 pesos el precio final

    Ramallo comenzó a cobrar la tasa vial al combustible y suma presión sobre el bolsillo

    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro puso en marcha una nueva edición de su tradicional rifa del “Chanchomóvil”, una iniciativa solidaria que se desarrollará durante todo el mes de enero con el fin de recaudar fondos para la operatividad de la institución. 

    San Pedro: Bomberos Voluntarios lanzan la tradicional rifa del "Chanchomóvil" para recaudar fondos

    Regatas quiere seguir avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur. Esta tarde, a partir de las 17.30, chocará ante Unidos de Olmos (Liga Platense) en el partido de ida por los cuartos de final de la Región Pampeana Norte.

    Club Regatas de San Nicolás recibe a Unidos de Olmos por los cuartos del Torneo Regional Federal Amateur