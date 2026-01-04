San Pedro: Bomberos Voluntarios lanzan la tradicional rifa del "Chanchomóvil" para recaudar fondos

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro puso en marcha una nueva edición de su tradicional rifa del “Chanchomóvil” , una iniciativa solidaria que se desarrollará durante todo el mes de enero con el fin de recaudar fondos para la operatividad de la institución.

En esta oportunidad, la rifa cuenta con una participación articulada entre los integrantes del Cuerpo Activo y los efectivos del Destacamento N°1 de Gobernador Castro y el Destacamento N°2 de Río Tala. Todos ellos estarán abocados a la comercialización de los números, reforzando el trabajo conjunto y el compromiso territorial de la institución.

Desde la Asociación destacaron que esta modalidad permite un contacto directo con los vecinos, fortaleciendo el vínculo comunitario y garantizando la transparencia de la campaña solidaria.

La venta de los números se realizará de manera exclusiva a través de los bomberos voluntarios, tanto en forma directa como durante la recorrida oficial de las unidades por las calles de la ciudad. Este operativo especial ya tiene fecha confirmada: será el sábado 17 de enero a partir de las 17:00 , cuando los móviles recorrerán distintos puntos de San Pedro.

Cada número tiene un valor de $2.000, una cifra accesible que permite a los vecinos colaborar activamente con una institución clave para la seguridad de la comunidad.

Sorteo por Quiniela Nocturna y destino de los fondos recaudados

El ganador de la rifa será determinado a través del sorteo de la Quiniela Nocturna de la Provincia, un mecanismo habitual que brinda garantías y confianza a los participantes. Los fondos obtenidos serán destinados a cubrir gastos operativos, mantenimiento de unidades, equipamiento y necesidades diarias del servicio.

Desde Bomberos Voluntarios remarcaron que este tipo de campañas resultan fundamentales para sostener el funcionamiento de la institución y agradecieron, una vez más, el permanente acompañamiento de la comunidad sampedrina.