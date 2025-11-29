San Pedro: ATE acusó al Ejecutivo de estigmatizar a los municipales y alertó por la pérdida salarial

La seccional San Pedro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitió un duro comunicado donde rechaza "maliciosas e infundadas" declaraciones realizadas por el Ejecutivo Municipal en distintos medios de comunicación, acusando a la gestión de buscar "estigmatizar" al personal para obtener apoyo social. Google

La seccional San Pedro de ATE difundió un comunicado en el que cuestiona con dureza al Ejecutivo Municipal por “estigmatizar” a los trabajadores en sus declaraciones públicas. El gremio advirtió que los salarios están muy por debajo de la canasta básica y que el deterioro del poder adquisitivo supera el 85%.

Salarios municipales por debajo de la canasta básica ATE criticó que las comparaciones difundidas por el Municipio son “limitadas y parciales” y señaló que un trabajador ingresante con 44 horas semanales percibe un básico de $542.198, cifra muy inferior a la de otros sectores como el comercio. Además, sostuvo que los salarios informados por el Ejecutivo —entre $800.000 y $1.000.000— no alcanzan la Canasta Básica Familiar, que en octubre se ubicó en $1.213.799.

Una década de paritarias con resultados negativos El sindicato recordó que, en los últimos diez años, solo dos paritarias lograron empatar o superar la inflación. Las restantes dejaron salarios rezagados, lo que derivó, según ATE, en una pérdida superior al 85% del poder de compra. Incluso trabajadores con más de dos décadas de antigüedad y bonificaciones específicas cobran por debajo de la canasta básica.

Reclamos por precarización y falta de reconocimiento ATE sostuvo que el conflicto no se limita a lo salarial, sino a una acumulación de problemas: promesas incumplidas, precarización laboral, ausencia de recategorizaciones y falta de una carrera administrativa. También cuestionó que el Municipio responsabilice a los empleados y afirmó que el alto acatamiento a las medidas de fuerza responde al desgaste generalizado dentro del plantel municipal.

