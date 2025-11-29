sábado 29 de noviembre de 2025
    • San Pedro: ATE acusó al Ejecutivo de estigmatizar a los municipales y alertó por la pérdida salarial

    ATE San Pedro denunció salarios por debajo de la canasta básica y afirmó que los municipales perdieron más del 85% del poder adquisitivo.

    29 de noviembre de 2025 - 10:05
    La seccional San Pedro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitió un duro comunicado donde rechaza maliciosas e infundadas declaraciones realizadas por el Ejecutivo Municipal en distintos medios de comunicación, acusando a la gestión de buscar estigmatizar al personal para obtener apoyo social.

    La seccional San Pedro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitió un duro comunicado donde rechaza "maliciosas e infundadas" declaraciones realizadas por el Ejecutivo Municipal en distintos medios de comunicación, acusando a la gestión de buscar "estigmatizar" al personal para obtener apoyo social.

    La seccional San Pedro de ATE difundió un comunicado en el que cuestiona con dureza al Ejecutivo Municipal por “estigmatizar” a los trabajadores en sus declaraciones públicas. El gremio advirtió que los salarios están muy por debajo de la canasta básica y que el deterioro del poder adquisitivo supera el 85%.

    Salarios municipales por debajo de la canasta básica

    ATE criticó que las comparaciones difundidas por el Municipio son “limitadas y parciales” y señaló que un trabajador ingresante con 44 horas semanales percibe un básico de $542.198, cifra muy inferior a la de otros sectores como el comercio. Además, sostuvo que los salarios informados por el Ejecutivo —entre $800.000 y $1.000.000— no alcanzan la Canasta Básica Familiar, que en octubre se ubicó en $1.213.799.

    Una década de paritarias con resultados negativos

    El sindicato recordó que, en los últimos diez años, solo dos paritarias lograron empatar o superar la inflación. Las restantes dejaron salarios rezagados, lo que derivó, según ATE, en una pérdida superior al 85% del poder de compra. Incluso trabajadores con más de dos décadas de antigüedad y bonificaciones específicas cobran por debajo de la canasta básica.

    Reclamos por precarización y falta de reconocimiento

    ATE sostuvo que el conflicto no se limita a lo salarial, sino a una acumulación de problemas: promesas incumplidas, precarización laboral, ausencia de recategorizaciones y falta de una carrera administrativa. También cuestionó que el Municipio responsabilice a los empleados y afirmó que el alto acatamiento a las medidas de fuerza responde al desgaste generalizado dentro del plantel municipal.

