    • San Pedro: Aprehendieron a un nuevo sospechoso por el crimen del joven Agustín Pereira

    Se trata del presunto conductor de la moto en la que viajaba la víctima al momento del ataque en San Pedro. La Justicia avanza en la investigación.

    22 de enero de 2026 - 15:25
    Personal policial perteneciente a la Sub DDI San Pedro- Baradero y a la Comisaría San Pedro encabezaron un operativo relacionado a la investigación iniciada en torno al asesinato del joven Agustín Pereira.

    El avance de la investigación por el crimen de Agustín Pereira sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la aprehensión de un joven señalado como uno de los involucrados en el violento episodio que terminó con la vida del joven, ocurrido días atrás en la ciudad de San Pedro.

    Allanamiento y detención en una vivienda de la ciudad

    Personal policial de la Sub DDI San Pedro–Baradero, en conjunto con efectivos de la Comisaría San Pedro, llevó adelante un operativo ordenado por el Juzgado de Garantías de turno en el marco de la causa que investiga el homicidio de Agustín Pereira. Como resultado del procedimiento, fue aprehendido un joven que sería quien conducía la motocicleta en la que se trasladaba la víctima al momento del ataque.

    El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en calle Combate de Obligado al 2000, donde el acusado fue sorprendido por los efectivos y no opuso resistencia. Tras su identificación, fue trasladado y alojado en la sede de la DDI, quedando a disposición de la fiscalía interviniente.

    Qué rol habría tenido el nuevo sospechoso

    De acuerdo a las primeras actuaciones judiciales, el joven aprehendido estaría vinculado directamente al hecho por haber manejado la moto en la que viajaba Pereira y desde la cual también se habrían efectuado los disparos. Los investigadores intentan establecer con precisión el grado de participación que tuvo en el ataque y si actuó en conjunto con el autor material del homicidio.

    En las próximas horas, el acusado será indagado por la fiscal a cargo de la causa, quien definirá su situación procesal en base a las pruebas recolectadas, testimonios y pericias que forman parte del expediente.

    El crimen de Agustín Pereira y la búsqueda del autor material

    El hecho se registró el último jueves, cuando por motivos que aún se intentan esclarecer se produjo un enfrentamiento armado en inmediaciones de Manuel Iglesias y boulevard Moreno. En ese contexto, Agustín Pereira recibió un disparo que le provocó la muerte, luego de ser alcanzado por una bala efectuada desde otra motocicleta en movimiento.

    El principal acusado de haber realizado los disparos continúa siendo intensamente buscado por la policía, aunque hasta el momento permanece prófugo. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones a medida que avancen las medidas judiciales y los operativos ordenados por la Justicia.

