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    • Un motociclista dio 2,57 de alcoholemia al ser interceptado dentro de la Plaza 9 de Julio

    En Pergamino un nuevo positivo de alcoholemia fue detectado por personal de Tránsito en este espacio público.

    16 de marzo de 2026 - 14:59
    Alcoholemia positiva en medio de una espacio públco de Pergamino.

    En el marco de la campaña “Tolerancia Cero”, con importantes operativos de alcoholemia, personal de la Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad de Pergamino detectó durante la mañana de este lunes a un conductor que circulaba en motocicleta dentro de la Plaza 9 de Julio, una situación que motivó la inmediata intervención de los agentes.

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    Según se informó desde el área, los inspectores que realizaban tareas de control y prevención en el sector advirtieron la presencia del motociclista desplazándose dentro del espacio público, por lo que procedieron a interceptarlo para realizar las verificaciones correspondientes.

    Control de alcoholemia

    Al practicarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 2,57 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel muy superior al permitido por la normativa vigente y que constituye una infracción grave a las normas de seguridad vial.

    Frente a esta situación, el personal municipal procedió a retener la licencia de conducir y secuestrar el vehículo, además de labrar el acta de infracción correspondiente, quedando el caso sujeto a las actuaciones administrativas previstas por la legislación vigente.

    Desde la Subsecretaría de Tránsito recordaron que los controles de alcoholemia se realizan de manera permanente y en distintos horarios, incluyendo franjas de la mañana, con el objetivo de reforzar las acciones preventivas en la vía pública.

    Tránsito y seguridad vial

    Estas intervenciones forman parte de la campaña Tolerancia Cero, impulsada por el Municipio con el objetivo de desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol, reducir los riesgos en la circulación y fortalecer la seguridad vial tanto en calles como en espacios públicos de la ciudad.

    Asimismo, desde el área remarcaron la importancia de la responsabilidad individual al momento de conducir, recordando que el consumo de alcohol disminuye los reflejos, altera la percepción del riesgo y aumenta considerablemente la probabilidad de protagonizar siniestros viales.

    En ese sentido, insistieron en que los operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida en distintos puntos de Pergamino, como parte de una política preventiva orientada a proteger la vida de conductores, peatones y vecinos que utilizan diariamente el espacio público.

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