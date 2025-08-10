San Pedro: Aguardan pericia psicológica de la niña abusada por su padrastro con complicidad con su madre

San Pedro: aguardan pericia psicológica de la niña abusada por su padrastro en presunta complicidad con su madre

La Justicia definirá si la víctima puede declarar en cámara Gesell . El acusado sigue detenido mientras avanza la investigación por abuso sexual reiterado. La declaración que la niña podría brindar ante las peritos será clave para definir la situación procesal de su madre

Horror en San Pedro: una nena de 12 años denunció abusos de su padrastro y apuntan contra la madre

La investigación por el abuso sexual reiterado de una niña de casi 13 años en San Pedro avanza con un paso clave: la realización de una pericia psicológica solicitada por la Fiscalía para determinar si la menor está en condiciones de declarar bajo el sistema de cámara Gesell , herramienta diseñada para proteger a víctimas menores durante su testimonio.

Según las actuaciones, la niña habría sido abusada desde los 9 años por su padrastro, detenido días atrás, y su madre es investigada por una presunta complicidad. Los exámenes médicos practicados ya confirmaron la existencia de abuso prolongado, lo que refuerza la gravedad de la causa.

La menor recibe atención psicológica a través del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes , y cuenta con el acompañamiento de su familia paterna, que también cuida a su hermanito. Tras la detención del acusado, la madre se trasladó a Río Tala con otros hijos.

Fuentes judiciales confirmaron que durante los allanamientos en la vivienda del acusado se secuestraron 12 teléfonos celulares, actualmente en peritaje para obtener más pruebas.

Sospecha sobre la madre

La declaración que la niña podría brindar ante las peritos será clave para definir la situación procesal de su madre. La víctima relató que, al intentar contar lo que sufría, recibió golpes y fue acusada de mentir.

El acusado continúa detenido a disposición de la Justicia mientras se reúnen pruebas y se busca garantizar justicia para la menor y su entorno.