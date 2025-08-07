Horror en San Pedro: una nena de 12 años denunció abusos de su padrastro y apuntan contra la madre

Horror en San Pedro: una nena de 12 años denuncio abusos de su padrastro y apuntan contra la madre por complicidad

Detuvieron al padrastro y hay fuertes sospechas sobre la participación de la madre, que habría estado al tanto. Un estremecedor caso de abuso infantil sacude a la comunidad y es investigado por la Justicia luego de que una nena de 12 años, próxima a cumplir 13, se animara a contar a su familia paterna el calvario que habría sufrido durante años.

Su testimonio derivó en una denuncia penal y en la inmediata detención del principal sospechoso: su padrastro, un hombre de 38 años.

La menor fue trasladada e internada en el Hospital, donde permanece bajo atención médica y acompañamiento profesional. La Justicia trabaja en la recopilación de pruebas y en la contención de la víctima, cuya integridad emocional resulta clave para avanzar en la causa.

Según fuentes cercanas a la investigación, los hechos se habrían iniciado cuando la víctima tenía tan solo 9 años. Los presuntos abusos se habrían repetido en el tiempo, y existen grabaciones de audio en las que la niña describe con dolor y precisión lo vivido. Estos registros fueron aportados por la familia denunciante.

La causa

La causa está caratulada como "abuso sexual con acceso carnal agravado" y se encuentra en plena etapa de instrucción. El acusado fue detenido en las últimas horas y permanece a disposición de la Fiscalía interviniente.

En paralelo, se profundiza la investigación sobre el rol de la madre de la menor. Denunciantes aseguraron que la mujer estaba al tanto de lo que ocurría y, lejos de proteger a su hija, habría actuado con complicidad. “La madre sabía todo, es parte de esto”, indicaron con indignación fuentes del entorno familiar. Incluso, tras la detención del padrastro, habría enviado audios amenazantes en los que expresaba furia contra la propia víctima.

Los allegados a la menor aseguran que la situación venía siendo denunciada desde hace tiempo. “El padre peleó durante años para que la Justicia lo escuchara. Hizo muchas presentaciones. Acá falló todo el sistema”, manifestaron en declaraciones brindadas a medios locales.

Familiares detenidos

En ese marco, también trascendió que podría haber una tercera persona implicada, un familiar del detenido, lo que agrava aún más el panorama de impunidad que habría rodeado los abusos durante tanto tiempo.