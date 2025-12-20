sábado 20 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Abre el Complejo Turístico ex Tiro Federal y se consolida como epicentro del verano 2026

    Desde este sábado quedan habilitados todos los servicios del predio municipal de San Pedro, con piscina, camping y dormis.

    20 de diciembre de 2025 - 16:45
    La Dirección de Turismo confirmó la apertura de las instalaciones del Complejo Municipal ex Tiro Federal.

    notisanpedro.info

    La Dirección de Turismo de San Pedro confirmó la apertura oficial del Complejo Turístico Municipal ex Tiro Federal, que desde este sábado comienza a funcionar a pleno para la temporada de verano.

    La Municipalidad de San Pedro confirmó el retiro del Punto Verde ubicado en Plaza Constitución, una medida motivada por el accionar de vecinos que utilizaron el sector para arrojar residuos de manera irregular. 

    San Pedro: Retiran Puntos Verdes tras hallar animales muertos y residuos de obra entre materiales reciclables
    La Secretaría de Servicios Públicos informó que se completaron las tareas de recambio de la bomba de agua en el barrio Escorial, una pieza de infraestructura crítica que garantiza el abastecimiento del recurso hídrico no solo a ese vecindario, sino también a los sectores de Polo, Villa Marced y Aromitos.

    San Pedro: gran inversión en agua potable y alerta municipal por baja recaudación en servicios sanitarios

    Apertura del Complejo ex Tiro Federal para la temporada de verano

    La habilitación formal del complejo marca el inicio de una nueva etapa para uno de los espacios recreativos más importantes de la ciudad. El predio vuelve a abrir sus puertas con una propuesta integral que combina naturaleza, servicios y actividades pensadas para toda la familia, fortaleciendo la oferta de turismo de cercanía.

    Desde el área de Turismo señalaron que el objetivo es que el ex Tiro Federal vuelva a ser un punto de referencia para los sampedrinos y para quienes eligen la ciudad como destino de descanso, apostando a un espacio accesible y cuidado.

    Horarios de la pileta, principal atractivo del complejo

    El gran protagonista de la temporada será la piscina, que funcionará como el eje central de la propuesta estival. De lunes a viernes, el horario de uso será de 12:00 a 20:00, mientras que los sábados, domingos y feriados —cuando se espera mayor concurrencia— la apertura se adelantará a las 10:00.

    Esta ampliación horaria busca brindar mayor comodidad a los visitantes y responder a la alta demanda que suele registrarse durante los fines de semana y jornadas festivas.

    Camping, dormis y servicios para el turismo de cercanía

    En paralelo, el sector destinado a acampantes y los dormis ya se encuentran operativos, con atención diaria de 08:00 a 20:00. Esto permite que familias locales y turistas puedan instalarse con tranquilidad y aprovechar el complejo durante toda su estadía.

    Desde la gestión municipal destacaron que la apertura es el resultado de un intenso trabajo de puesta en valor, orientado a que el predio se encuentre en óptimas condiciones. Bajo la consigna de vivir una “temporada a pleno”, el ex Tiro Federal vuelve a posicionarse como una alternativa de calidad para el esparcimiento y el descanso en San Pedro.

    San Pedro: Retiran Puntos Verdes tras hallar animales muertos y residuos de obra entre materiales reciclables

    San Pedro: gran inversión en agua potable y alerta municipal por baja recaudación en servicios sanitarios

    San Pedro: CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital

    San Pedro: La Sociedad Rural se declaró en estado de alerta por los fuertes aumentos de tasas municipales

    San Pedro: Falta de mérito para el intendente y funcionarios en la causa por contaminación del Río Paraná

    San Pedro: El Instituto SADIV presenta sus carreras educativas 2026 con una charla informativa abierta

    El Puerto de San Pedro embarca 30 mil toneladas de trigo y cebada rumbo a mercados internacionales

    San Pedro: Presupuesto 2026, salud concentrará casi la mitad de los $58.461 millones municipales

    San Pedro: El Sanatorio COOPSER pone en riesgo su funcionamiento por una millonaria deuda de Unión Personal

    San Pedro: El laboratorio del Hospital Privado SADIV logró su primera acreditación en calidad

