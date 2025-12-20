San Pedro: Abre el Complejo Turístico ex Tiro Federal y se consolida como epicentro del verano 2026

La Dirección de Turismo confirmó la apertura de las instalaciones del Complejo Municipal ex Tiro Federal.

La Dirección de Turismo de San Pedro confirmó la apertura oficial del Complejo Turístico Municipal ex Tiro Federal, que desde este sábado comienza a funcionar a pleno para la temporada de verano .

La habilitación formal del complejo marca el inicio de una nueva etapa para uno de los espacios recreativos más importantes de la ciudad. El predio vuelve a abrir sus puertas con una propuesta integral que combina naturaleza , servicios y actividades pensadas para toda la familia , fortaleciendo la oferta de turismo de cercanía.

Desde el área de Turismo señalaron que el objetivo es que el ex Tiro Federal vuelva a ser un punto de referencia para los sampedrinos y para quienes eligen la ciudad como destino de descanso, apostando a un espacio accesible y cuidado.

El gran protagonista de la temporada será la piscina , que funcionará como el eje central de la propuesta estival. De lunes a viernes, el horario de uso será de 12:00 a 20:00, mientras que los sábados, domingos y feriados —cuando se espera mayor concurrencia— la apertura se adelantará a las 10:00.

Esta ampliación horaria busca brindar mayor comodidad a los visitantes y responder a la alta demanda que suele registrarse durante los fines de semana y jornadas festivas.

Camping, dormis y servicios para el turismo de cercanía

En paralelo, el sector destinado a acampantes y los dormis ya se encuentran operativos, con atención diaria de 08:00 a 20:00. Esto permite que familias locales y turistas puedan instalarse con tranquilidad y aprovechar el complejo durante toda su estadía.

Desde la gestión municipal destacaron que la apertura es el resultado de un intenso trabajo de puesta en valor, orientado a que el predio se encuentre en óptimas condiciones. Bajo la consigna de vivir una “temporada a pleno”, el ex Tiro Federal vuelve a posicionarse como una alternativa de calidad para el esparcimiento y el descanso en San Pedro.