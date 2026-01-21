San Pedro: Impulsan una ordenanza para reducir un 50% las tasas municipales a nuevos comercios

Los concejales Melina Panatteri y Joaquín González presentaron un proyecto de ordenanza que busca "incentivar la actividad económica local" mediante una reducción de tasas para nuevos emprendimientos. notisanpedro.info

Los concejales de San Pedro, Melina Panatteri y Joaquín González presentaron un proyecto de ordenanza que propone eximir del 50% de tasas municipales a nuevos comercios, con el objetivo de incentivar la actividad económica local y acompañar a emprendedores que apuestan por invertir y generar empleo genuino en el distrito.

Un proyecto para dinamizar la economía local La propuesta ingresó al Concejo Deliberante bajo el expediente 5691/26 y surge como respuesta a la necesidad de reducir las barreras económicas que enfrentan quienes deciden formalizar un comercio. Según los fundamentos, el Municipio debe adoptar políticas activas que acompañen la inversión privada y promuevan el desarrollo productivo.

Cómo funciona la exención del 50% en tasas municipales El beneficio contempla una reducción del 50% en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene durante los primeros doce meses de actividad, contados desde la habilitación definitiva. Se considerará “nuevo comercio” a toda actividad que se registre por primera vez en un domicilio donde no haya existido una habilitación en el último año.

Requisitos y alcances del beneficio para emprendedores La iniciativa aclara que el régimen alcanzará únicamente a quienes realicen el trámite de habilitación de manera voluntaria. Quedan excluidos quienes regularicen su situación tras una intimación municipal. De aprobarse, la Secretaría de Hacienda será la autoridad de aplicación y el beneficio podrá acumularse con otros programas provinciales o nacionales, sin efecto retroactivo ni condonación de deudas previas.

