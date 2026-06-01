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    • Brutal femicidio en Temperley: secuestró a su pareja, la asesinó a puñaladas y luego intentó quitarse la vida

    El femicidio de Noelia Romero ocurrió el sábado, cuando su novio, Tomás Adrián Núñez, la tomó de rehén y la mató antes de que ingresara la Policía

    1 de junio de 2026 - 18:53
    femicidio-temperley

    En medio de la conmoción que provocó el asesinato de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba, este sábado la localidad de Temperley, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue escenario del brutal femicidio de Noelia Carolina Romero (30), quien fue secuestrada y asesinada a puñaladas por Tomás Adrián Núñez (30), su propio novio.

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    Tras varios intentos de negociación, personal de la Policía Bonaerense logró ingresar a la vivienda de la víctima y halló una escena dantesca: la mujer ya estaba muerta, mientras que el asesino presentaba heridas de arma blanca en su cuerpo tras un intento de suicidio.

    Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal de la comisaría 3ª de Lomas de Zamora fue alertado del hecho al recibir un llamado de la víctima al 911. “¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!”, alcanzó a decirle Noelia a la operadora antes de ser asesinada, según confiaron a Infobae fuente con acceso al expediente.

    Femicidio

    En paralelo, los investigadores explicaron que el propio asesino fue quien se comunicó con el servicio de emergencia y trabajan para determinar si, en medio de la violenta escena, hizo que sea la víctima quien hablara.

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    Al arribar al domicilio, ubicado sobre calle Lavalle al 1700, a unas pocas cuadras de las vías del tren Roca, los efectivos oyeron gritos desesperados de auxilio que provenían desde adentro de la propiedad.

    Secuestro

    Tras dialogar durante varias horas con el secuestrador, las negociaciones no llegaron a buen puerto y los agentes debieron subir a los techos para poder ingresar a la casa. Una vez en el patio, irrumpieron en el interior de la casa por la puerta trasera, pero ya era tarde: Romero presentaba heridas de arma blanca en la zona del tórax y el cuello, y ya estaba sin vida.

    Asesino

    Por su parte Núñez, el asesino, intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo que utilizó para atacar y matar a su novia: se autolesionó con cortes en el cuello y en ambas muñecas, pero no logró su cometido y terminó detenido. Como consecuencia de las heridas, fue hospitalizado en el Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde fue atendido de urgencia y, hasta este lunes, continuaba internado, pero fuera de peligro.

    Además, los policías que trabajaron en la escena del crimen incautaron la cuchilla de cocina que Núñez implementó para asesinar a su pareja.

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    La investigación para esclarecer el crimen de Romero está a cargo de la UFI N° 17 de Lomas de Zamora, especializada en casos de violencia familiar y de género. A cargo del expediente estará el fiscal Jorge grieco. Si bien los investigadores todavía trabajan en la recolección de pruebas y aguardan los resultados de las pericias, la principal hipótesis apunta a que el móvil del crimen sería una infidelidad.

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