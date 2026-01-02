San Nicolás: Ya rige el horario de verano para las líneas de colectivo urbano

Tal como informó la empresa Vercelli Hnos. S. A., desde el jueves 1° de enero rigen los nuevos horarios de verano en las líneas de colectivos urbanos. La medida alcanza a todos los servicios que circulan dentro de la ciudad.

Desde el jueves 1° de enero comenzó a regir el horario de verano en las líneas de colectivo urbano que circulan dentro de la ciudad de San Nicolás . La modificación fue implementada por la empresa concesionaria Vercelli Hnos. S. A. y responde a la disminución de pasajeros registrada durante los meses de vacaciones y receso escolar.

Exponenciar ratificó que Expoagro seguirá realizándose en San Nicolás pese a la concesión de Costa Salguero

La empresa informó que el cambio en las frecuencias alcanza a todos los recorridos del servicio urbano , con ajustes en los intervalos de circulación según cada línea. Esta modalidad especial se aplica todos los años durante la temporada estival, cuando se reduce significativamente el uso del transporte público.

Desde Vercelli Hnos. S. A. explicaron que la menor demanda se vincula principalmente a la interrupción del ciclo lectivo, la reducción de actividades administrativas y comerciales, y el período de vacaciones de gran parte de la población.

El esquema de verano busca optimizar el servicio sin afectar la cobertura en los distintos barrios. Según señalaron desde la empresa, el objetivo es adecuar los recursos disponibles a la cantidad real de pasajeros que utilizan el transporte urbano en esta época del año.

Asimismo, remarcaron que el sistema se mantiene bajo monitoreo permanente y que, ante eventuales incrementos de la demanda, podrían evaluarse modificaciones en las frecuencias establecidas.

Cómo consultar los nuevos horarios de colectivo

Los usuarios pueden acceder a los cuadros horarios actualizados a través de las redes sociales oficiales de Vercelli Hnos. S. A. Desde allí, se brinda un enlace directo a un documento alojado en Google Drive, donde se detalla el cronograma completo de cada línea y recorrido.

La empresa recomendó a los pasajeros consultar esta información antes de planificar sus viajes, especialmente durante los primeros días de aplicación del nuevo esquema, para evitar demoras o confusiones.