viernes 02 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Ya rige el horario de verano para las líneas de colectivo urbano

    Desde el 1° de enero, en San Nicolás, la empresa Vercelli Hnos. S. A. aplica nuevas frecuencias en el transporte urbano.

    2 de enero de 2026 - 14:00
    Tal como informó la empresa Vercelli Hnos. S. A., desde el jueves 1° de enero rigen los nuevos horarios de verano en las líneas de colectivos urbanos. La medida alcanza a todos los servicios que circulan dentro de la ciudad.

    Tal como informó la empresa Vercelli Hnos. S. A., desde el jueves 1° de enero rigen los nuevos horarios de verano en las líneas de colectivos urbanos. La medida alcanza a todos los servicios que circulan dentro de la ciudad.

    Evsha

    Desde el jueves 1° de enero comenzó a regir el horario de verano en las líneas de colectivo urbano que circulan dentro de la ciudad de San Nicolás. La modificación fue implementada por la empresa concesionaria Vercelli Hnos. S. A. y responde a la disminución de pasajeros registrada durante los meses de vacaciones y receso escolar.

    Lee además
    En San Nicolás cerca de 31 mil hogares alcanzados por bonificaciones especiales. El requisito principal a cumplir será ahora que el ingreso total familiar no supere los $3,9 millones.

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos
    Tal como estaba acordado, el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás será durante varios años más sede de la muestra agroindustrial Expoagro.

    Exponenciar ratificó que Expoagro seguirá realizándose en San Nicolás pese a la concesión de Costa Salguero

    Horario de verano en el transporte urbano

    La empresa informó que el cambio en las frecuencias alcanza a todos los recorridos del servicio urbano, con ajustes en los intervalos de circulación según cada línea. Esta modalidad especial se aplica todos los años durante la temporada estival, cuando se reduce significativamente el uso del transporte público.

    Desde Vercelli Hnos. S. A. explicaron que la menor demanda se vincula principalmente a la interrupción del ciclo lectivo, la reducción de actividades administrativas y comerciales, y el período de vacaciones de gran parte de la población.

    Motivos del cambio en la frecuencia de los colectivos

    El esquema de verano busca optimizar el servicio sin afectar la cobertura en los distintos barrios. Según señalaron desde la empresa, el objetivo es adecuar los recursos disponibles a la cantidad real de pasajeros que utilizan el transporte urbano en esta época del año.

    Asimismo, remarcaron que el sistema se mantiene bajo monitoreo permanente y que, ante eventuales incrementos de la demanda, podrían evaluarse modificaciones en las frecuencias establecidas.

    Cómo consultar los nuevos horarios de colectivo

    Los usuarios pueden acceder a los cuadros horarios actualizados a través de las redes sociales oficiales de Vercelli Hnos. S. A. Desde allí, se brinda un enlace directo a un documento alojado en Google Drive, donde se detalla el cronograma completo de cada línea y recorrido.

    La empresa recomendó a los pasajeros consultar esta información antes de planificar sus viajes, especialmente durante los primeros días de aplicación del nuevo esquema, para evitar demoras o confusiones.

    Temas
    Seguí leyendo

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

    Exponenciar ratificó que Expoagro seguirá realizándose en San Nicolás pese a la concesión de Costa Salguero

    San Nicolás: Más allá del acero, Ternium fortaleció educación, cultura y deporte durante 2025

    Alerta verano: el calor será más intenso de lo habitual y Pergamino está entre las zonas afectadas

    San Nicolás: El Consejo Escolar definió los menús para las Escuelas abiertas en verano

    "San Nicolás en datos": el Municipio presentó su balance 2025 y resaltó avances en áreas clave

    San Nicolás: pidieron juicio oral para ocho acusados por una organización narco

    San Nicolás inicia en enero la vacunación contra el virus sincicial respiratorio

    San Nicolás: La movilidad urbana subió más del 30% en 2025 y encareció moverse por la ciudad

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Tal como estaba acordado, el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás será durante varios años más sede de la muestra agroindustrial Expoagro.

    Exponenciar ratificó que Expoagro seguirá realizándose en San Nicolás pese a la concesión de Costa Salguero

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El puerto de San Pedro mantiene su actividad operativa con el arribo de un buque de ultramar para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, informaron hoy fuentes portuarias.

    Puerto de San Pedro: Un buque liberiano exporta más de 31 mil toneladas de trigo
    El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

    El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

    En San Nicolás cerca de 31 mil hogares alcanzados por bonificaciones especiales. El requisito principal a cumplir será ahora que el ingreso total familiar no supere los $3,9 millones.

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

    Aldana López, Walter Juárez, Pablo Ivalo y la pareja de danza María Córdoba y Nicolás Giménez.
    Cultura y espectáculos

    Rumbo a Cosquín: representantes de Pergamino buscan destacarse a nivel nacional

    El corrimiento de las cabinas de peaje era una deuda pendiente del Ejecutivo municipal ya que dos de las principales rutas del país atraviesan nuestro Partido pero con cabinas de peaje que lo dividían.

    Zárate: Avanza el corrimiento de peajes y una nueva empresa se prepara para hacerse cargo de la Ruta 12