domingo 31 de agosto de 2025
    • San Nicolás: Volvieron a iniciarse nuevos incendios en las islas Lechiguanas

    Dos focos de incendio se registraron en las islas Lechiguanas frente a San Nicolás. La quema de pastizales vuelve a afectar la calidad del aire en la región.

    30 de agosto de 2025 - 20:45
    Frente a las islas en San Nicolás, se divisaron focos de incendio.

    Frente a las islas en San Nicolás, se divisaron focos de incendio.

    LaOpinion

    Este sábado al mediodía, dos nuevos focos de incendio se encendieron en las islas Lechiguanas, frente a la ciudad de San Nicolás. Las columnas de humo fueron visibles desde el centro nicoleño, donde numerosos vecinos registraron la situación con fotos y videos.

    El incendio principal vendría desde la zona de Entre Ríos

    Los incendios se desarrollan en la zona de islas del departamento Victoria, en Entre Ríos, donde se concentran la mayoría de los focos que afectan al delta del Paraná.

    La quema de pastizales es una problemática recurrente que en los últimos años generó serios impactos ambientales, afectando tanto la calidad del aire como la visibilidad en ciudades como San Nicolás, Villa Constitución y Rosario.

    El fenómeno vuelve a encender la preocupación ciudadana por la persistencia de estas prácticas que degradan el ecosistema del delta y afectan la salud de la población.

