sábado 17 de enero de 2026
    • San Nicolás: Vecinos del barrio Savio presentaron un petitorio en la UTOI por mayor seguridad

    El reclamo fue entregado con 150 firmas y detalla robos reiterados en San Nicolás en horarios críticos y esperan respuestas de los organismos de seguridad.

    17 de enero de 2026 - 18:35
    Vecinas del barrio Savio se presentaron en la UTOI San Nicolás para hacer entrega formal del petitorio de reclamo por mayor seguridad, acompañado por las firmas reunidas en el barrio.

    Vecinas del barrio Savio se presentaron en la UTOI San Nicolás para hacer entrega formal del petitorio de reclamo por mayor seguridad, acompañado por las firmas reunidas en el barrio.

    Opinando San Nicolás

    Vecinas y vecinos del barrio Savio se presentaron este jueves en la sede de la UTOI San Nicolás para entregar formalmente un petitorio por mayor seguridad, acompañado por unas 150 firmas. El documento expone una creciente preocupación por robos reiterados y solicita medidas concretas.

    Petitorio por seguridad en el barrio Savio

    La presentación fue realizada por un grupo de vecinas que acercaron el reclamo en representación de la comunidad. El petitorio reúne alrededor de 150 firmas y refleja el compromiso colectivo frente a una problemática que, según manifestaron, se agravó en los últimos meses.

    Reclamo presentado ante la UTOI San Nicolás

    La nota fue recibida por la oficial Ríos, segunda jefa de la dependencia, quien informó que el pedido será elevado a su superior. Durante el encuentro, los vecinos detallaron de manera verbal las situaciones de inseguridad, señalando los lugares y horarios donde se repiten los hechos delictivos.

    Vecinos esperan respuestas y medidas concretas

    Desde la UTOI tomaron un número telefónico de contacto ante la posibilidad de una futura reunión. Por el momento, los vecinos del barrio Savio permanecen a la espera de decisiones y acciones por parte de los organismos de seguridad, al tiempo que agradecieron a quienes colaboraron y acompañaron el reclamo.

