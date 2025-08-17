lunes 18 de agosto de 2025
    • San Nicolás: una mujer y dos hombres resultaron heridos en un violento ataque con arma de fuego

    Una mujer y dos hombres fueron baleados en zona oeste de San Nicolás. El agresor, con antecedentes, sería hijo de la víctima.

    17 de agosto de 2025 - 15:00
    Una mujer fallecida y dos heridos en ataque a una vivienda en San Nicolás.

    Una mujer fallecida y dos heridos en ataque a una vivienda en San Nicolás.

    Prensa Libre

    Un violento episodio armado sacudió este domingo la zona oeste de San Nicolás, más precisamente en José Ingenieros casi Álvarez, de B° José Ingenieros, donde al menos tres personas resultaron heridas de arma de fuego, y se constató que hay una que murió por las heridas.

    Según la información preliminar, una mujer resultó herida a causa de un disparo, mientras que dos hombres sufrieron graves heridas, uno en el pecho y otro en la cabeza.

    El posible agresor, el hijo de la víctima

    De acuerdo a las primeras versiones, la víctima fatal sería la madre del agresor, quien posee un frondoso prontuario de antecedentes penales. El atacante también habría resultado herido en medio del hecho.

    Las fuerzas policiales trabajan en el lugar y la investigación avanza para esclarecer lo sucedido.

