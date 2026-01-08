jueves 08 de enero de 2026
    • San Nicolás: Última semana para aprovechar los descuentos del plan de pago anual de tasas municipales

    San Nicolás mantiene descuentos y evita futuros ajustes inflacionarios para quienes cancelen en un solo pago las tasas municipales del ejercicio 2026.

    8 de enero de 2026 - 09:36
    En este inicio de año, los contribuyentes en San Nicolás comenzaron a recibir sus boletas para el pago de las tasas municipales con los nuevos valores que se ponen en vigencia luego de la aprobación en el Concejo Deliberante de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria para el Ejercicio 2026.

    El Norte

    En la recta final del beneficio, el Municipio de San Nicolás recuerda que queda la última semana para adherir al plan de pago anual de las tasas municipales, una opción que permite acceder a descuentos directos y evitar futuras actualizaciones. La medida alcanza a distintas tasas y rige para el ejercicio fiscal 2026, recientemente aprobado.

    Descuentos por pago anual de tasas municipales

    El Departamento Ejecutivo Municipal puso en marcha, como cada inicio de año, la promoción del pago anual de tasas con un beneficio económico significativo para los contribuyentes. El descuento base es del 6% sobre los valores vigentes, lo que representa un alivio inmediato para quienes decidan cancelar el total de las cuotas en un solo pago.

    Pero el ahorro no se limita únicamente a ese porcentaje. Al optar por el pago anual, los vecinos también quedan al margen de los ajustes tarifarios previstos a lo largo del año, los cuales están vinculados a la evolución de la inflación según el índice oficial del Indec, tal como lo establece la Ordenanza Tarifaria 2026.

    Qué tasas incluye el pago anual en San Nicolás

    La posibilidad de pago único alcanza a las tasas de Desarrollo Urbano (DU), a los servicios sanitarios brindados por el Ente de Aguas de San Nicolás y a la tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal. Todas ellas pueden ser abonadas de manera anticipada, concentrando en un solo trámite el cumplimiento de las obligaciones mensuales.

    Con la reciente aprobación de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria por parte del Concejo Deliberante, comenzaron a regir los nuevos valores para 2026, que ya se reflejan en las boletas que están llegando a los domicilios de los contribuyentes.

    Cómo pagar y hasta cuándo rige el beneficio

    En las boletas, tanto en su versión digital como en formato papel, se incluye el talonario correspondiente al pago anual, facilitando el acceso al beneficio. Desde el Municipio recordaron que el plazo es limitado y que el descuento sólo estará vigente durante los primeros días del año.

    Por ese motivo, recomendaron a los vecinos revisar con atención la documentación recibida y evaluar la conveniencia de adherir antes de que finalice el período promocional, evitando así mayores costos a lo largo del ejercicio 2026.

