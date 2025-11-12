miércoles 12 de noviembre de 2025
    • San Nicolás: Ternium y Acindar piden medidas contra China y una baja de impuestos para sostener la industria

    En San Nicolás, los CEO de Ternium y Acindar alertaron sobre la caída de la producción y reclamaron reformas y rebajas impositivas.

    12 de noviembre de 2025 - 12:39
    La planta General Savio opera a un 70% de su capacidad operativa, y la del Grupo ArcelorMittal a un 60%. Es por la caída de la demanda y la irrupción de las importaciones del gran país asiático.

    La planta General Savio opera a un 70% de su capacidad operativa, y la del Grupo ArcelorMittal a un 60%. Es por la caída de la demanda y la irrupción de las importaciones del gran país asiático.

    El Norte

    Los referentes del sector industrial argentino expresaron su preocupación por la irrupción de las importaciones chinas y la pérdida de competitividad. Desde La planta General Savio, San Nicolás Ternium y Acindar pidieron medidas urgentes.

    Preocupación por la caída de la demanda y las importaciones chinas

    Las plantas siderúrgicas argentinas atraviesan una coyuntura compleja. La de Ternium en General Savio funciona al 70% de su capacidad y la de Acindar, del Grupo ArcelorMittal, apenas al 60%. Ambas compañías coinciden en que el ingreso de productos de origen chino y la retracción del mercado interno están afectando la actividad y el empleo. Martín Berardi, CEO de Ternium, subrayó que mientras el 70% de los países desarrollados aplican algún tipo de barrera comercial a China, Argentina no lo hace. “Estamos ante un nuevo contexto mundial, donde la OMC dejó de ser un ente regulador efectivo. El mundo reacciona ante la expansión industrial china y protege sus mercados. Argentina debe abrirse, pero hacia el mundo occidental”, sostuvo el ejecutivo.

    Berardi: “La apertura irrestricta es peligrosa, hay que tener una estrategia”

    El titular de Ternium planteó que China basa su crecimiento en la exportación y que esa dinámica pone en riesgo a las industrias locales. Afirmó que una apertura comercial sin control podría derivar en una nueva etapa de primarización económica, en la que el país exporte materias primas y dependa de la importación de manufacturas. “El desafío es doble: ganar competitividad y reducir los costos sistémicos. Hay que aplicar la motosierra en los gastos superfluos, invertir en tecnología y automatización, pero también bajar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las tasas municipales”, explicó Berardi. Además, respaldó las reformas estructurales y la apertura gradual del cepo cambiario: “El gobierno tiene apoyo político para avanzar. El vínculo con Estados Unidos es clave. El RIGI da beneficios que deberían extenderse a todos los sectores”, señaló.

    Amos advierte sobre el riesgo de desindustrialización

    Por su parte, Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar, fue categórico respecto a la necesidad de equilibrio macroeconómico y previsibilidad. “Con nuestras plantas al 60%, necesitamos reformas, crédito y estabilidad para competir en condiciones justas”, afirmó. El empresario alertó que “decirle no a la industria va a tener consecuencias”, al remarcar el papel de la siderurgia en el desarrollo regional, la generación de empleo calificado y la incorporación de tecnología. Amos coincidió en que el sistema tributario argentino se volvió insostenible: “Hay que eliminar los impuestos distorsivos y fortalecer la demanda a través del crédito y el trabajo. Solo así podremos sostener un entramado industrial que impulsa el crecimiento del país”, concluyó.

    El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, continúa con la ejecución de la obra de repavimentación de la Ruta Provincial (RP) 191, en el tramo que conecta los municipios de San Pedro y Arrecifes.

    San Pedro: Vialidad bonaerense avanza con la repavimentación de la Ruta 191 entre Doyle y Arrecifes

