San Nicolás: Ternium ofrece un Concierto Rock Pop Sinfónico gratuito para despedir el año

Ternium anunció una propuesta cultural abierta a toda la comunidad para cerrar el año: un Concierto Rock Pop Sinfónico con más de 50 artistas en escena que combinará clásicos del rock y el pop internacional con la potencia de una gran orquesta. El evento será gratuito y al aire libre en el Parque San Martín.

El show se realizará el viernes 12 de diciembre a las 20:30 en el Anfiteatro del Parque San Martín. La entrada será libre y gratuita, aunque habrá ubicaciones preferenciales disponibles con reserva previa a través de Eventbrite. La propuesta está organizada por MOV Espacio Cultural y contará con un despliegue artístico de primer nivel.

El maestro Fernando Ciraolo regresará a San Nicolás con un espectáculo que recorre las canciones más emblemáticas del rock y el pop desde los años sesenta hasta la actualidad. El repertorio incluirá obras de artistas como Queen, The Beatles, Michael Jackson, Tina Turner, Coldplay, Elvis Presley, Imagine Dragons y más referentes internacionales.

Entre las piezas destacadas figuran “Music Was My First Love”, “Don’t Stop Me Now”, “Viva la Vida”, “Take On Me”, “Africa”, “Believer”, “I Want to Know What Love Is” y “We Are the World”. La propuesta combina la potencia de una banda de rock con una Gran Orquesta Sinfónica y la participación de coros invitados.

En el escenario se presentarán la Orquesta Sinfónica del Centenario, la Banda Recordables, los coros del Jockey Club Rosario, el tenor Mariano Zito y artistas nicoleños especialmente convocados. En total, más de 50 intérpretes darán vida a un show pensado para disfrutar en familia y con amigos.

Entradas, reservas y alternativas en caso de lluvia

El acceso será gratuito para todo el público, mientras que las ubicaciones preferenciales —hasta cuatro por persona— pueden obtenerse mediante reserva en Eventbrite. En caso de lluvia, la reprogramación será anunciada en las redes sociales de Gente del Acero.

El evento se posiciona como una de las propuestas culturales más esperadas de fin de año, ofreciendo a la comunidad una experiencia musical al aire libre y de calidad.