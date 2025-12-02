martes 02 de diciembre de 2025
    • San Nicolás: Ternium ofrece un Concierto Rock Pop Sinfónico gratuito para despedir el año

    San Nicolás cierra con un espectáculo con más de 50 artistas en escena unirá la energía del rock y el pop internacional con la fuerza sinfónica.

    2 de diciembre de 2025 - 14:19
    Ternium anuncia una propuesta cultural abierta a toda la comunidad de San Nicolás: el Concierto Rock Pop Sinfónico, un espectáculo que reúne a 50 artistas en escena y que combina la fuerza del rock y el pop internacional con la potencia de la música sinfónica.

    Ternium anuncia una propuesta cultural abierta a toda la comunidad de San Nicolás: el Concierto Rock Pop Sinfónico, un espectáculo que reúne a 50 artistas en escena y que combina la fuerza del rock y el pop internacional con la potencia de la música sinfónica.

    Opinando San Nicolás

    Ternium anunció una propuesta cultural abierta a toda la comunidad para cerrar el año: un Concierto Rock Pop Sinfónico con más de 50 artistas en escena que combinará clásicos del rock y el pop internacional con la potencia de una gran orquesta. El evento será gratuito y al aire libre en el Parque San Martín.

    Una nueva cadena de restaurantes de comida rápida estará en San Nicolás. Sin más misterio, se trata de McDonald's, la reconocida marca que es una de las preferidas en todo el mundo.

McDonald's llega a San Nicolás con proyecto en marcha y servicio 24 horas

    McDonald's llega a San Nicolás con proyecto en marcha y servicio 24 horas
    El próximo viernes 5 de diciembre, a las 19 horas, se realizará la presentación oficial de la Junta de Cultura y Estudios Históricos del Acuerdo de San Nicolás, en una actividad abierta al público y de carácter gratuita.

San Nicolás: El Museo Casa del Acuerdo invita a una jornada clave para la historia

    San Nicolás: El Museo Casa del Acuerdo invita a una jornada clave para la historia

    Detalles del Concierto Rock Pop Sinfónico en San Nicolás

    El show se realizará el viernes 12 de diciembre a las 20:30 en el Anfiteatro del Parque San Martín. La entrada será libre y gratuita, aunque habrá ubicaciones preferenciales disponibles con reserva previa a través de Eventbrite. La propuesta está organizada por MOV Espacio Cultural y contará con un despliegue artístico de primer nivel.

    El maestro Fernando Ciraolo regresará a San Nicolás con un espectáculo que recorre las canciones más emblemáticas del rock y el pop desde los años sesenta hasta la actualidad. El repertorio incluirá obras de artistas como Queen, The Beatles, Michael Jackson, Tina Turner, Coldplay, Elvis Presley, Imagine Dragons y más referentes internacionales.

    Repertorio musical con clásicos del rock y el pop

    Entre las piezas destacadas figuran “Music Was My First Love”, “Don’t Stop Me Now”, “Viva la Vida”, “Take On Me”, “Africa”, “Believer”, “I Want to Know What Love Is” y “We Are the World”. La propuesta combina la potencia de una banda de rock con una Gran Orquesta Sinfónica y la participación de coros invitados.

    En el escenario se presentarán la Orquesta Sinfónica del Centenario, la Banda Recordables, los coros del Jockey Club Rosario, el tenor Mariano Zito y artistas nicoleños especialmente convocados. En total, más de 50 intérpretes darán vida a un show pensado para disfrutar en familia y con amigos.

    Entradas, reservas y alternativas en caso de lluvia

    El acceso será gratuito para todo el público, mientras que las ubicaciones preferenciales —hasta cuatro por persona— pueden obtenerse mediante reserva en Eventbrite. En caso de lluvia, la reprogramación será anunciada en las redes sociales de Gente del Acero.

    El evento se posiciona como una de las propuestas culturales más esperadas de fin de año, ofreciendo a la comunidad una experiencia musical al aire libre y de calidad.

    McDonald's llega a San Nicolás con proyecto en marcha y servicio 24 horas

    San Nicolás: El Museo Casa del Acuerdo invita a una jornada clave para la historia

    San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual

    San Nicolás: Búsqueda intensa de dos hermanos que se retiraron del Hospital San Felipe y están desaparecidos

    San Nicolás: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas severas y ráfagas intensas en la región

    Ramallo: Preocupación en el Delta, isleños reclaman controles y un destacamento policial urgente

    San Nicolás: en Estados Unidos Pamela Ghelfi logró un histórico título mundial en el Fisicoculturismo Natural

    San Nicolás: Doble jornada clave en el HCD, aprobaron la Fiscal y Tarifaria y el Presupuesto 2026

    La ciudad de San Nicolás avanza para adjudicar el Hospital Zona Sur al Grupo Oroño

    San Nicolás: las Finales del Clausura de básquetbol se jugará con público local y un cupo de invitados

    En Argentina, cada siete días muere un niño menor de cinco años por ahogamiento

    En Argentina, cada siete días muere un niño menor de cinco años por ahogamiento
    Tomás Casquero sumó otra destacada actuación en la fecha final del Prix del Centro.

    Tomás Casquero segundo en Sub 15 con solo 9 años en el cierre del Prix del Centro

    En la Provincia y Pergamino rige el nuevo esquema de horarios para la venta de bebidas alcohólicas

    En la Provincia y Pergamino rige el nuevo esquema de horarios para la venta de bebidas alcohólicas

    El Club Náutico San Pedro (CNSP) llevó a cabo la entrega N° 40 de los Premios Paulino, en una emotiva ceremonia

    El Club Náutico San Pedro celebró la 40ª edición de los Premios Paulino con reconocimientos históricos

    Ternium anuncia una propuesta cultural abierta a toda la comunidad de San Nicolás: el Concierto Rock Pop Sinfónico, un espectáculo que reúne a 50 artistas en escena y que combina la fuerza del rock y el pop internacional con la potencia de la música sinfónica.

    San Nicolás: Ternium ofrece un Concierto Rock Pop Sinfónico gratuito para despedir el año