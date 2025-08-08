viernes 08 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás sumará 100 nuevas cámaras y alcanza el récord de videovigilancia por habitante

    Con las nuevas cámaras, San Nicolás llega a 1.200 dispositivos y se convierte en la ciudad con más videovigilancia por habitante, según Santiago Passaglia.

    8 de agosto de 2025 - 17:45
    Instalación de 1200 cámaras de seguridad, anunciado por Santiago Passaglia en San Nicolás.

    Instalación de 1200 cámaras de seguridad, anunciado por Santiago Passaglia en San Nicolás.

    LaOpinion

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, anunció este viernes la incorporación de 100 nuevas cámaras de seguridad que se instalarán en distintos barrios de la ciudad. Con esta ampliación, el sistema local de videovigilancia alcanzará un total de 1200 dispositivos activos, lo que convierte a San Nicolás en la ciudad "con más cámaras por habitante”.

    Lee además
    Detenido un joven con una bolsa con estupefacientes y dinero en su poder en San Nicolás.

    San Nicolás: detienen a un joven con cocaína y más de $200 mil en efectivo
    Siete fuerzas competirán en San Nicolás por el Concejo Deliberante, pero Fuerza Patria quedo afuera.

    Oficializaron las siete listas para las elecciones en San Nicolás, pero bajaron la de Fuerza Patria

    “Estamos instalando 100 nuevas cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad. Es una herramienta importante para prevenir y esclarecer delitos”, expresó Passaglia en un video difundido en sus redes sociales. Sin embargo, advirtió que “necesitamos que la Policía y la Justicia, que dependen de la Provincia, funcionen tan bien como corresponde y estén a la altura de las circunstancias”.

    Santiago Passaglia y la seguridad en la ciudad

    El intendente recalcó que la seguridad es una responsabilidad del gobierno bonaerense y de la Justicia, pero aclaró que desde el Municipio “no vamos a resignarnos a esperar que ellos actúen”. “Mientras eso pasa, invertimos, innovamos y ponemos todos los recursos posibles para cuidar a los nicoleños”, aseguró.

    Passaglia también lanzó un pedido a las autoridades provinciales: “Que haya más presencia policial y que quienes delinquen no entren por una puerta y salgan por la otra. Y si no pueden o no quieren, que nos pasen los recursos al Municipio para hacerlos funcionar”.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: detienen a un joven con cocaína y más de $200 mil en efectivo

    Oficializaron las siete listas para las elecciones en San Nicolás, pero bajaron la de Fuerza Patria

    San Nicolás: aprehenden a un hombre en moto con numeración adulterada en Barrio San Francisco

    San Nicolás: aprehenden a dos menores en moto con numeración adulterada

    El Teatro San Nicolás celebra sus 117 años con una gala especial y un show musical el día domingo

    La Municipalidad San Nicolás anunció el boleto gratuito para menores de 12 años durante el Festival Río

    Persisten focos ígneos frente a San Nicolás y Villa Constitución: temor por viviendas isleñas

    Denunció que robaron en su casa de San Nicolás herramientas, electrodomésticos y hasta jaulas con pájaros

    Detienen a una mujer en San Nicolás por venta de cocaína: allanamiento en barrio 25 de Mayo

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, presentó nuevos patrulleros y motos para la policía local

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Siete fuerzas competirán en San Nicolás por el Concejo Deliberante, pero Fuerza Patria quedo afuera.

    Oficializaron las siete listas para las elecciones en San Nicolás, pero bajaron la de Fuerza Patria

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Instalación de 1200 cámaras de seguridad, anunciado por Santiago Passaglia en San Nicolás.

    San Nicolás sumará 100 nuevas cámaras y alcanza el récord de videovigilancia por habitante
    Violencia de Género: aprehenden a un hombre por agredir a su ex pareja en San Pedro

    Violencia de género: Aprehenden a un hombre por agredir a su ex pareja en San Pedro

    La sofisticada tarta Patagonia, una combinación de ganache de chocolate blanco y frutos rojos que es puro deleite.
    La Opinión Gourmet

    Tortos café, el paraíso de lo dulce (y lo salado)

    El enojo de Matilla con La Libertad Avanza, en especial a Milei por los vetos
    Zarate

    El enojo de Matilla con La Libertad Avanza, en especial a Milei por los vetos: "¿Cómo se puede ser tan cruel?"

    Canotaje: el sampedrino Iván Cacho recauda fondos para participar en el sudamericano en Uruguay

    Canotaje: El sampedrino Iván Cacho recauda fondos para participar del Sudamericano en Uruguay