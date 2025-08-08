San Nicolás sumará 100 nuevas cámaras y alcanza el récord de videovigilancia por habitante

Instalación de 1200 cámaras de seguridad, anunciado por Santiago Passaglia en San Nicolás. LaOpinion

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, anunció este viernes la incorporación de 100 nuevas cámaras de seguridad que se instalarán en distintos barrios de la ciudad. Con esta ampliación, el sistema local de videovigilancia alcanzará un total de 1200 dispositivos activos, lo que convierte a San Nicolás en la ciudad "con más cámaras por habitante”.

“Estamos instalando 100 nuevas cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad. Es una herramienta importante para prevenir y esclarecer delitos”, expresó Passaglia en un video difundido en sus redes sociales. Sin embargo, advirtió que “necesitamos que la Policía y la Justicia, que dependen de la Provincia, funcionen tan bien como corresponde y estén a la altura de las circunstancias”.

Santiago Passaglia y la seguridad en la ciudad El intendente recalcó que la seguridad es una responsabilidad del gobierno bonaerense y de la Justicia, pero aclaró que desde el Municipio “no vamos a resignarnos a esperar que ellos actúen”. “Mientras eso pasa, invertimos, innovamos y ponemos todos los recursos posibles para cuidar a los nicoleños”, aseguró.

Passaglia también lanzó un pedido a las autoridades provinciales: “Que haya más presencia policial y que quienes delinquen no entren por una puerta y salgan por la otra. Y si no pueden o no quieren, que nos pasen los recursos al Municipio para hacerlos funcionar”.

