McDonald's llega a San Nicolás con proyecto en marcha y servicio 24 horas

Una nueva cadena de restaurantes de comida rápida estará en San Nicolás. Sin más misterio, se trata de McDonald’s, la reconocida marca que es una de las preferidas en todo el mundo. El Norte

San Nicolás se prepara para recibir a McDonald’s, que confirmó su instalación en el Parador de la ciudad. La obra contará con Automac, apertura las 24 horas y un diseño moderno pensado para turistas y trabajadores. La llegada de la reconocida cadena promete generar empleo y dinamizar la zona.

McDonald’s en San Nicolás: detalles del proyecto El nuevo McDonald’s se instalará en el Parador, uno de los puntos estratégicos de la ciudad. El proyecto incluye un diseño minimalista y funcional, con espacios amplios y modernos, inspirado en terminales internacionales y otras sucursales argentinas, como la de San Pedro sobre la Ruta 9.

Servicios 24 horas y Automac La cadena ofrecerá Automac y apertura las 24 horas, asegurando comodidad para visitantes y locales. Esta modalidad permitirá que turistas y vecinos puedan acceder al servicio en cualquier horario, potenciando la actividad del Parador y facilitando el tránsito de colectivos.

Impacto económico y turístico en la ciudad La llegada de McDonald’s generará empleo y fortalecerá la atracción turística en San Nicolás. Con un Parador renovado y moderno, se espera un aumento del caudal de visitantes, convirtiéndose en un punto clave en el cordón que une Rosario con Buenos Aires.

