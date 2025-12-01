McDonald's llega a San Nicolás con proyecto en marcha y servicio 24 horas

San Nicolás se prepara para recibir a McDonald’s, que confirmó su instalación en el Parador de la ciudad. La obra contará con Automac, apertura las 24 horas y un diseño moderno pensado para turistas y trabajadores. La llegada de la reconocida cadena promete generar empleo y dinamizar la zona.
McDonald’s en San Nicolás: detalles del proyecto
El nuevo McDonald’s se instalará en el Parador, uno de los puntos estratégicos de la ciudad. El proyecto incluye un diseño minimalista y funcional, con espacios amplios y modernos, inspirado en terminales internacionales y otras sucursales argentinas, como la de San Pedro sobre la Ruta 9.
Servicios 24 horas y Automac
La cadena ofrecerá Automac y apertura las 24 horas, asegurando comodidad para visitantes y locales. Esta modalidad permitirá que turistas y vecinos puedan acceder al servicio en cualquier horario, potenciando la actividad del Parador y facilitando el tránsito de colectivos.
Impacto económico y turístico en la ciudad
La llegada de McDonald’s generará empleo y fortalecerá la atracción turística en San Nicolás. Con un Parador renovado y moderno, se espera un aumento del caudal de visitantes, convirtiéndose en un punto clave en el cordón que une Rosario con Buenos Aires.