lunes 01 de diciembre de 2025
    • McDonald's llega a San Nicolás con proyecto en marcha y servicio 24 horas

    McDonald's confirmó su arribo al Parador de San Nicolás con Automac y apertura las 24 horas, generando expectativa en la ciudad.

    1 de diciembre de 2025 - 12:19
    Una nueva cadena de restaurantes de comida rápida estará en San Nicolás. Sin más misterio, se trata de McDonald’s, la reconocida marca que es una de las preferidas en todo el mundo.

    Una nueva cadena de restaurantes de comida rápida estará en San Nicolás. Sin más misterio, se trata de McDonald's, la reconocida marca que es una de las preferidas en todo el mundo.

    El Norte

    San Nicolás se prepara para recibir a McDonald’s, que confirmó su instalación en el Parador de la ciudad. La obra contará con Automac, apertura las 24 horas y un diseño moderno pensado para turistas y trabajadores. La llegada de la reconocida cadena promete generar empleo y dinamizar la zona.

    El próximo viernes 5 de diciembre, a las 19 horas, se realizará la presentación oficial de la Junta de Cultura y Estudios Históricos del Acuerdo de San Nicolás, en una actividad abierta al público y de carácter gratuito.

    San Nicolás: El Museo Casa del Acuerdo invita a una jornada clave para la historia
    Se entregaron los diplomas que marcan el final de una experiencia que —desde 2006— impulsa la formación técnica, la vinculación con la industria y el desarrollo del talento joven en nuestras comunidades.

    San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual

    McDonald’s en San Nicolás: detalles del proyecto

    El nuevo McDonald’s se instalará en el Parador, uno de los puntos estratégicos de la ciudad. El proyecto incluye un diseño minimalista y funcional, con espacios amplios y modernos, inspirado en terminales internacionales y otras sucursales argentinas, como la de San Pedro sobre la Ruta 9.

    Servicios 24 horas y Automac

    La cadena ofrecerá Automac y apertura las 24 horas, asegurando comodidad para visitantes y locales. Esta modalidad permitirá que turistas y vecinos puedan acceder al servicio en cualquier horario, potenciando la actividad del Parador y facilitando el tránsito de colectivos.

    Impacto económico y turístico en la ciudad

    La llegada de McDonald’s generará empleo y fortalecerá la atracción turística en San Nicolás. Con un Parador renovado y moderno, se espera un aumento del caudal de visitantes, convirtiéndose en un punto clave en el cordón que une Rosario con Buenos Aires.

    San Nicolás: El Museo Casa del Acuerdo invita a una jornada clave para la historia

    San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual

    San Nicolás: Búsqueda intensa de dos hermanos que se retiraron del Hospital San Felipe y están desaparecidos

    San Nicolás: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas severas y ráfagas intensas en la región

    San Nicolás: en Estados Unidos Pamela Ghelfi logró un histórico título mundial en el Fisicoculturismo Natural

    San Nicolás: Doble jornada clave en el HCD, aprobaron la Fiscal y Tarifaria y el Presupuesto 2026

    Copa San Nicolás: Club Social venció 3-1 a Conesa y avanzó a las semifinales del torneo

    La ciudad de San Nicolás avanza para adjudicar el Hospital Zona Sur al Grupo Oroño

    San Nicolás: las Finales del Clausura de básquetbol se jugará con público local y un cupo de invitados

    San Nicolás: Colecta solidaria de regalos para los niños del Merendero "Ayudar es Vivir"

    La estatua de Lionel Messi partida a la mitad. Así no se trata a un ídolo. video
    Tendencias

    ¡Con Lionel Messi no! Destrozaron una estatua del rosarino en Mar del Plata
    La causa por el fentanilo contaminado suma nuevas declaraciones que apuntan a irregularidades graves en Laboratorios Ramallo

    Fentanilo mortal: exempleados de Laboratorios Ramallo revelan fallas y falsificaciones internas

    La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

    La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

    Australia prohibió redes sociales para menores de 16 años video

    Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años y obliga a las tecnológicas a controlar el acceso

    Prefectura Zárate refuerza su presencia en el Río Paraná y la zona ante la llegada del verano

    Prefectura Zárate refuerza seguridad en el Río Paraná ante la llegada del verano