martes 31 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás será sede del Encuentro "Jóvenes y Memoria" con proyectos sobre la dictadura

    En San Nicolás el evento reunirá trabajos escolares sobre derechos humanos y memoria histórica, con entrada libre y propuestas abiertas a toda la comunidad.

    31 de marzo de 2026 - 09:17
    San Nicolás será sede del primer Encuentro Local de Jóvenes y Memoria. La actividad, organizada por las docentes Julieta Parodi y Jorgelina Sceusa junto con coordinadores locales y la Mesa de la Memoria Nicoleña, se desarrollará de 9 a 12 en el Auditorio Municipal y será abierta a toda la comunidad. La entrada es gratuita.

    San Nicolás será sede del primer Encuentro Local de Jóvenes y Memoria. La actividad, organizada por las docentes Julieta Parodi y Jorgelina Sceusa junto con coordinadores locales y la Mesa de la Memoria Nicoleña, se desarrollará de 9 a 12 en el Auditorio Municipal y será abierta a toda la comunidad. La entrada es gratuita.

    Google-ilustrativa

    La ciudad de San Nicolás será escenario este miércoles del primer Encuentro Local de Jóvenes y Memoria, una iniciativa que reunirá proyectos escolares centrados en derechos humanos. La actividad se desarrollará de 9 a 12 en el Auditorio Municipal, con entrada gratuita y abierta a toda la comunidad.

    Lee además
    La mujer amaneció dentro de una habitación del Residencial Sheraton de Pueyrredón y Perú el domingo a media mañana sin recordar como llegó al lugar.

    Una joven de San Nicolás despertó en Pergamino sin recordar cómo llegó: investigan probable uso de sustancias
    Conforme a datos recientes de la OMS (Organización Mundial de la Salud), la tasa de suicidios en el mundo ha disminuido un 35% desde el año 2000. De manera opuesta, en América se registró un aumento del 17% durante el mismo período. Argentina se ubica en este contexto y San Nicolás no es la excepción.

    Alarma en San Nicolás: las muertes autoprovocadas cuadruplican a los homicidios

    Proyectos escolares que reconstruyen la memoria local

    El encuentro surge en el marco del programa provincial Jóvenes y Memoria, vigente desde 2002, que impulsa a estudiantes a investigar sobre el pasado reciente. La propuesta local fue organizada por docentes y coordinadores junto a la Mesa de la Memoria Nicoleña, con el objetivo de acercar estas producciones a las familias y a la comunidad.

    Entre los trabajos se destacan investigaciones sobre personas desaparecidas de la ciudad durante la última dictadura. Uno de los proyectos aborda la historia de Irma Zucchi, docente nicoleña secuestrada en La Plata, cuya vida fue reconstruida por alumnos mediante un audiovisual que combina ficción y documental.

    Un espacio de reflexión sobre derechos humanos en la actualidad

    Además de recuperar hechos históricos, el encuentro busca generar reflexión sobre problemáticas actuales como la violencia institucional, la desigualdad social y la discriminación de género. La iniciativa apunta a fortalecer la identidad comunitaria y promover el diálogo entre jóvenes, docentes y organismos de derechos humanos.

    Durante la jornada habrá proyecciones, performances y talleres participativos. Entre ellos, se realizará una actividad de serigrafía en vivo que permitirá a los asistentes estampar consignas vinculadas a la memoria y los derechos humanos.

    A 50 años del golpe, una jornada para pensar el presente

    La realización del encuentro coincide con el 50° aniversario del último golpe de Estado, un contexto que refuerza la importancia de estas iniciativas. Los organizadores destacan que se trata de un momento clave para reflexionar sobre la historia reciente y su impacto en la actualidad.

    El cierre incluirá música en vivo y un espacio de intercambio abierto, donde estudiantes y público podrán compartir experiencias y conclusiones. La propuesta busca consolidar a los jóvenes como protagonistas activos en la construcción de la memoria colectiva y el compromiso social.

    Temas
    Seguí leyendo

    Una joven de San Nicolás despertó en Pergamino sin recordar cómo llegó: investigan probable uso de sustancias

    Alarma en San Nicolás: las muertes autoprovocadas cuadruplican a los homicidios

    San Nicolás: Docentes eligen jubilarse antes, crece el retiro anticipado en el sector educativo

    San Nicolás acumuló casi 225 mm de lluvia en marzo tras las intensas precipitaciones

    Operación en San Nicolás fortalece la cadena del litio en Argentina

    Hospital San Felipe de San Nicolás suma cinco pre-residentes para reforzar áreas clave de atención

    San Nicolás: Passaglia lanzan canal de YouTube para mostrar el detrás de escena de la gestión

    San Nicolás: Concierto solidario de Pascuas reunirá a grandes artistas

    Gimnasia y Alfonzo se preparan para su debut en la Liga Nicoleña de vóley

    Vacunación antigripal en San Nicolás: comienza la segunda etapa con más grupos incluidos

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Centro Educativo Complementario (CEC) N° 805 de la localidad de Santa Lucía concretó una histórica vinculación institucional con la asociación internacional sin fines de lucro Escuelas sin Fronteras, mediante la cual recibió una importante donación de materiales pedagógicos y recursos económicos destinados a fortalecer su labor comunitaria.

    San Pedro: Donación internacional fortalece al CEC 805 de Santa Lucía con fondos y equipamiento
    Con una formación sólida y versátil, los integrantes de La Cisura de Silvio Rocanrol combinan potencia rockera y riqueza instrumental.
    Cultura y espectáculos

    La Cisura de Silvio Rocanrol inicia su Gira Patagónica con un gran presente

    La situación sanitaria en Ramallo suma preocupación. Este martes se agotaron las vacunas antigripales en los vacunatorios locales, en un contexto que ya había sido advertido la semana pasada por el área de Salud debido a la escasez de dosis.

    Crisis de vacuna antigripal en Ramallo: se agotaron y crece la preocupación de los vecinos

    A prestar atención con el peso de la mochila. 
    Salud y bienestar

    Cómo el sedentarismo y el peso de la mochila impacta en niños

    Lo dijo el delegado de la Uocra Baradero, Bernabé Carrizo, con respecto al pedido que le realizaron a una metalúrgica local para mejorar la situación de sus empleados.

    UOCRA Baradero reclama mejoras laborales y advierte por la crisis en la construcción