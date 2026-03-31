San Nicolás será sede del Encuentro "Jóvenes y Memoria" con proyectos sobre la dictadura

San Nicolás será sede del primer Encuentro Local de Jóvenes y Memoria. La actividad, organizada por las docentes Julieta Parodi y Jorgelina Sceusa junto con coordinadores locales y la Mesa de la Memoria Nicoleña, se desarrollará de 9 a 12 en el Auditorio Municipal y será abierta a toda la comunidad. La entrada es gratuita.

La ciudad de San Nicolás será escenario este miércoles del primer Encuentro Local de Jóvenes y Memoria , una iniciativa que reunirá proyectos escolares centrados en derechos humanos. La actividad se desarrollará de 9 a 12 en el Auditorio Municipal, con entrada gratuita y abierta a toda la comunidad.

El encuentro surge en el marco del programa provincial Jóvenes y Memoria, vigente desde 2002, que impulsa a estudiantes a investigar sobre el pasado reciente. La propuesta local fue organizada por docentes y coordinadores junto a la Mesa de la Memoria Nicoleña, con el objetivo de acercar estas producciones a las familias y a la comunidad.

Entre los trabajos se destacan investigaciones sobre personas desaparecidas de la ciudad durante la última dictadura. Uno de los proyectos aborda la historia de Irma Zucchi, docente nicoleña secuestrada en La Plata, cuya vida fue reconstruida por alumnos mediante un audiovisual que combina ficción y documental.

Además de recuperar hechos históricos, el encuentro busca generar reflexión sobre problemáticas actuales como la violencia institucional, la desigualdad social y la discriminación de género. La iniciativa apunta a fortalecer la identidad comunitaria y promover el diálogo entre jóvenes, docentes y organismos de derechos humanos.

Durante la jornada habrá proyecciones, performances y talleres participativos. Entre ellos, se realizará una actividad de serigrafía en vivo que permitirá a los asistentes estampar consignas vinculadas a la memoria y los derechos humanos.

A 50 años del golpe, una jornada para pensar el presente

La realización del encuentro coincide con el 50° aniversario del último golpe de Estado, un contexto que refuerza la importancia de estas iniciativas. Los organizadores destacan que se trata de un momento clave para reflexionar sobre la historia reciente y su impacto en la actualidad.

El cierre incluirá música en vivo y un espacio de intercambio abierto, donde estudiantes y público podrán compartir experiencias y conclusiones. La propuesta busca consolidar a los jóvenes como protagonistas activos en la construcción de la memoria colectiva y el compromiso social.