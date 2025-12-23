martes 23 de diciembre de 2025
    • San Nicolás: Se retrasa el aumento a metalúrgicos por falta de homologación del Gobierno

    La UOM de San Nicolás acordó un incremento salarial del 14% y 160.000 pesos, pero la Secretaría de Trabajo aún no homologó el convenio.

    23 de diciembre de 2025 - 09:29
    El acuerdo salarial alcanzado hace tres semanas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las principales cámaras del sector metalmecánico aún no fue homologado por el Gobierno nacional, según manifestaron fuentes de la UOM San Nicolás

    Tres semanas después de firmado, el acuerdo salarial entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Nicolás y las cámaras del sector metalúrgico sigue sin homologación oficial. El retraso impide que los trabajadores perciban el aumento acumulado del 14% y las sumas no remunerativas que suman 160.000 pesos hasta marzo de 2026.

    Cronograma de aumentos para los metalúrgicos

    El acuerdo establece pagos escalonados que comienzan en octubre de 2025 y se extienden hasta marzo de 2026. Incluye sumas no remunerativas y porcentajes remunerativos que garantizarán la mejora progresiva de los salarios del sector metalmecánico, excluyendo la siderurgia.

    La homologación que demora el Ministerio de Trabajo

    Según fuentes de la UOM San Nicolás, la Secretaría de Trabajo aún no dio el visto bueno. Todos los conceptos, incluidos los no remunerativos, dependen de la validación oficial para ser efectivizados. La demora recuerda la situación de junio, cuando un aumento anterior tardó más de un mes en ser convalidado.

    Impacto para los trabajadores y perspectivas futuras

    La base de cálculo para septiembre se fijó en 3,14%, lo que permitirá que en abril de 2026 la base alcance el 5% con cláusula de pago garantizado. Mientras tanto, los empleados deben esperar para recibir las sumas no remunerativas, generando incertidumbre en medio de la negociación salarial nacional.

    El spot musical de la Policía Bonaerense para presentar el Operativo Sol a Sol. video
    Tendencias

    Un spot musical de la Policía Bonaerense para presentar el Operativo Sol a Sol
    En el Predio Lionel Messi de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se realizó el sorteo del fixture correspondiente al Torneo de la Primera B Metropolitana, certamen que Defensores Unidos de Zárate afrontará en la temporada 2026 con renovadas expectativas.

    Zárate: CADU ya conoce su camino en la Primera B Metropolitana 2026 y debutará como local

    El traslado de una mascota para viajar. 
    Tendencias

    ¿Qué mascotas? Autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia

    La organización Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA), junto a vecinas y vecinos de Costa Pobre, denunció penalmente el avance del proyecto denominado “Puerto Multimodal Ramallo” y advirtió sobre graves responsabilidades del Municipio de Ramallo, del intendente Mauro Poletti y de concejales del bloque oficialista.

    Costa Pobre: la Justicia investiga al Municipio de Ramallo por el avance del Puerto Multimodal

