San Nicolás: Se retrasa el aumento a metalúrgicos por falta de homologación del Gobierno

El acuerdo salarial alcanzado hace tres semanas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las principales cámaras del sector metalmecánico aún no fue homologado por el Gobierno nacional, según manifestaron fuentes de la UOM San Nicolás

Tres semanas después de firmado, el acuerdo salarial entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Nicolás y las cámaras del sector metalúrgico sigue sin homologación oficial. El retraso impide que los trabajadores perciban el aumento acumulado del 14% y las sumas no remunerativas que suman 160.000 pesos hasta marzo de 2026.

Cronograma de aumentos para los metalúrgicos El acuerdo establece pagos escalonados que comienzan en octubre de 2025 y se extienden hasta marzo de 2026. Incluye sumas no remunerativas y porcentajes remunerativos que garantizarán la mejora progresiva de los salarios del sector metalmecánico, excluyendo la siderurgia.

La homologación que demora el Ministerio de Trabajo Según fuentes de la UOM San Nicolás, la Secretaría de Trabajo aún no dio el visto bueno. Todos los conceptos, incluidos los no remunerativos, dependen de la validación oficial para ser efectivizados. La demora recuerda la situación de junio, cuando un aumento anterior tardó más de un mes en ser convalidado.

Impacto para los trabajadores y perspectivas futuras La base de cálculo para septiembre se fijó en 3,14%, lo que permitirá que en abril de 2026 la base alcance el 5% con cláusula de pago garantizado. Mientras tanto, los empleados deben esperar para recibir las sumas no remunerativas, generando incertidumbre en medio de la negociación salarial nacional.

